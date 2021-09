Robert Kubica pojedzie w Grand Prix na torze Monza. Polak kolejny raz musi zastąpić Kimiego Raikkonena.

Robert Kubica / Antonin Vincent / PAP/EPA

Raikkonen w sobotę uzyskał pozytywny wynik testu na Covid-19. Kubica zastąpił go w Grand Prix Holandii. W najbliższy weekend ponownie zobaczymy go w bolidzie Alfa Romeo Racing Orlen.

Już w piątek kierowcy powalczą w kwalifikacjach do sobotniego sprintu. To będzie rywalizacja na dystansie 18 okrążeń toru. Wyniki zadecydują o kolejności startu w niedzielnym wyścigu Grand Prix.

Monza to jeden z ulubionych torów Roberta Kubicy. Będzie to więc dla niego na pewno bardzo przyjemna okazja, by ponownie pokonywać na nim kolejne okrążenia.

Przypomnijmy, że to na Monzie w 2006 roku Kubica zdobył swoje pierwsze podium w F1. Zajął wtedy trzecie miejsce. Bezpośrednio przed nim finiszował wtedy... Kimi Raikkonen.