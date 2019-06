Przed nami kolejna odsłona rywalizacja w rajdowych Mistrzostwach Europy i Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Rusza 76. edycja Rajdu Polski. W Mikołajkach zameldowała się cała europejska i polska czołówka. Z numerem 1 w rajdzie pojedzie lider cyklu FIA ERC Łukasz Habaj. Tegoroczny Rajd Polski to 15 odcinków specjalnych.

Ściganie rozpocznie się w piątkowe przedpołudnie. Już o 10:30 rozpocznie się przejazd tzw. Odcinka kwalifikacyjnego. Na rajdach szutrowych, a takim będzie tradycyjnie Rajd Polski, jest to szczególnie ważna sprawa. Najszybsi kierowcy będą mogli kilka godzin później wybrać sobie pozycje startowe. O roli jaką odgrywa pozycja startowa na rajdzie szutrowym mówił Krzysztof Hołowczyc: To kwestia tego, że kilka pierwszych samochodów robi kreskę na zakrętach, na hamowaniu. Malutkie kamyczki, które pod kołami się rolują i powodują przesuwanie rajdówki są systematycznie usuwane z trasy. To daje szansę przejazdu już na twardej części szutru, a to pozwala osiągać lepsze czasy. Od czwartego, piątego zawodnika zaczyna się już czysta kreska.





Pierwsi kierowcy będą więc mieli mniejsze szanse na osiąganie dobrych czasów. Popołudniu rajd otworzy tradycyjnie ceremonia startu. Załogi zaprezentują się na rampie startowej, a obsada 76. Rajdu Polski jest wyjątkowo duża. Na liście zgłoszeń mamy aż 102 załogi. Oprócz tych zgłoszonych do Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Polski to także rajdówki zgłoszone do Mistrzostw Polski samochodów historycznych albo do Mistrzostw Litwy. Zapowiada się więc pasjonująca rywalizacja

Z numerem 1 w rajdzie pojedzie Łukasz Habaj - aktualny lider Mistrzostw Europy. Jego przewaga nad Brytyjczykiem Chrisem Ingramem to zaledwie 1 punkt, ale Habaj liczy, że na Mazurach uda się ją powiększyć. Ciekawie zapowiada się także rywalizacja w cyklu RSMP. Tu liderem jest jak na razie Mikołaj Marczyk, ale ostatni Rajd Nadwiślański zakończył się wygraną Tomasza Kapserczyka: Fakt, że wygraliśmy poprzednią rundę RSMP nie zmienia niczego w naszym podejściu do Rajdu Polski. Jesteśmy podbudowani i jeszcze mocniej zmotywowani, ale w takiej stawce trzeba zachować zdrowy rozsądek i twardo stąpać po ziemi. Oczywiście fajnie jest wrócić do rywalizacji w mistrzostwach Europy i sprawdzić czy i jak nasze tempo poprawiło się względem europejskiej czołówki, ale cały czas pamiętamy, że walka w FIA ERC nie jest naszym głównym celem.

76. Rajd Polski dla kierowców rywalizujących w Mistrzostwach Polski będzie podwójnie punktowany, a to oznacza ogromne szanse, ale i dużą presją. Można będzie na Mazurach wypracować sobie dużą przewagę nad rywalami, ale błędy będą szczególnie kosztowne.

Rywalizacja w 76. Rajdzie Polski rozegra się na 15 odcinkach specjalnych o łącznej długości nieco ponad 200 km. Start - w piątek, 28 czerwca popołudniu na Rynku w Mikołajkach. Meta w tym samym miejscu - w niedzielę, 30 czerwca o 15:30.

Harmonogram 76. Rajdu Polski:

Piątek 28 czerwca:

OS 1 - Mikołajki Arena 1 18:00

Sobota 29 czerwca:

OS 2 - Paprotki 1 8:30

OS 3 - Stare Juchy 1 9:30

OS 4 - Olecko 1 10:20

OS 5 - Mikołajki Arena 2 12:45

O6 6 - Paprotki 2 14:15

OS 7 - Stare Juchy 2 15:15

OS 8 - Olecko 2 16:05

OS 9 - Mikołajki Arena 3 18:30

Niedziela 30 czerwca:

OS 10 - Mikołajki MAX 1 08:45

OS 11 - Gmina Mrągowo 09:35

OS 12 - Urżanki 10:20

OS 13 - Mikołajki MAX 2 12:15

OS 14 - Gmina Mrągowo 13:05

OS 15 - Urżanki 2 13:50

Aktualna klasyfikacja Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski:

1.Marczyk/Gospodarczyk 52 pkt.

2.Kasperczyk/Syty 45 pkt.

3.Słobodzian/Kozdroń 41 pkt.

4.Byśkiniewicz/Cieślar 28 pkt.

5.Kołtun/Pleskot 18 pkt.