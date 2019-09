92 załogi zgłosiły się do tegorocznej edycji Rajdu Wisły - jednej z najstarszych imprez w polskich sportach motorowych. W weekend 27-28 września na malowniczych, ale trudnych odcinkach specjalnych w Beskidach kibice będą mogli zobaczyć najmocniejsze i najszybsze samochody klasy R5, jak i legendarne rajdówki sprzed lat takie, jak Audi Quattro.

​Blisko setka załóg w 65. Rajdzie Wisły / Materiały prasowe

65. edycja Rajdu Wisły jest przedostatnią rundą rywalizacji w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Śląska i GO+ Cars Historycznym Pucharze Południa, a także trzecią odsłoną tegorocznych zmagań w ramach Rajdowego Samochodowego Pucharu Śląska. To cykl zawodów w formule Super KJS - przeznaczonych dla zawodników bez licencji, stawiających swoje pierwsze kroki w rajdach samochodowych. W trakcie takich imprez jak Rajd Wisły, kierowcy mogą w bezpiecznych warunkach, na zamkniętych dla ruchu odcinkach, szlifować swoje umiejętności podczas sportowej rywalizacji.

Uczestnicy mistrzostw Śląska mają w tym sezonie jeszcze tylko dwie okazje do powiększenia swojego dorobku punktowego - Rajd Wisły i tradycyjnie kończącą sezon Cieszyńską Barbórkę. Nic zatem dziwnego, że do walki o punkty na trasach "Wisełki" ruszy cała czołówka RSMŚl. Z pierwszym numerem startowym, podbudowani zwycięstwem w poprzedniej rundzie, do walki staną liderzy punktacji - Łukasz Godula i Daniel Nowak (Honda Civic, 69 pkt). Wiceliderzy punktacji - Adam Sroka i Krystian Woźniak (Honda Civic, 55 pkt.) powalczą o swoje drugie w tym sezonie zwycięstwo. Poprzednio komplet punktów zdobyli na inaugurację mistrzostw w Głubczycach. Zaledwie sześć punktów mniej mają Maciej Sordyl i Krystian Korzeniowski (Honda Civic), a tuż za podium plasują się Michał Rokita i Wojciech Habuda (Renault Clio, 41 pkt). Po wywalczeniu drugiego miejsca w Rajdzie Ziemi Głubczyckiej i zwycięstwie w Rajdzie Festiwalowym, tegoroczni debiutanci prowadzili w punktacji, ale nie ukończyli Rajdu Mikołowsko-Żorskiego i spadli na czwartą lokatę.

Kibice mogą także liczyć na załogi z mistrzostw Polski w mocnych samochodach z napędem 4x4. Rajdówki klasy R5, najszybsze i najbardziej zaawansowane konstrukcje, jakimi można się ścigać na krajowych odcinkach specjalnych, do Wisły i Istebnej przywiozą załogi Maciej Lubiak/Michał Trela (Hyundai i20 R5) oraz Marcin Babraj/Jakub Wróbel (Skoda Fabia R5). Łącznie w ramach mistrzostw Śląska wystartuje 50 załóg.

Rajd Wisły to także runda GO+ Cars Historycznego Pucharu Południa, czyli cyklu dla zawodników dysponujących rajdówkami sprzed lat. Wśród pasjonatów klasycznej motoryzacji, którzy zdecydowali się na start w imprezie organizowanej przez Automobilklub Śląski, jest m.in. Grzegorz Olchawski. Kierowca z Krakowa pojedzie zjawiskowym Audi Quattro, wraz z Łukaszem Wrońskim - mistrzem Polski z 2003 roku, który ten tytuł przypieczętował właśnie na trasach Rajdu Wisły.

Z kolei w trzeciej rundzie Rajdowego Samochodowego Pucharu Śląska wystartują 42 duety kierowca/pilot. Zgodnie z regulaminem, uczestnicy Super KJS przejadą skrócone warianty odcinków specjalnych.

Sportowa rywalizacja w RSMŚl i GO+ Cars HPP rozegra się na siedmiu odcinkach specjalnych. Zawody rozpoczną się w piątek, 27 września, o 18:50 na Placu Hoffa w Wiśle. Zaraz po ceremonii startu zawodnicy zmierzą się na trasie 2,5-kilometrowego oesu w Wiśle. W sobotę załogi czekają po trzy przejazdy prób Koniaków (4,4 km) oraz Kotelnica (7,57 km).

Bazą rajdu będzie kompleks Zagroń w Istebnej, gdzie zlokalizowano biura zawodów i park serwisowy, w którym będzie można zobaczyć mechaników pracujących przy rajdowych samochodach. Zwycięzców rajdu poznamy na mecie, którą w tym roku zaplanowano w Istebnej, przy Amfiteatrze.

Punktacja Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska przed 65. Rajdem Wisły:



1. Godula/Nowak 69 pkt

2. Sroka/Woźniak 55 pkt

3. Sordyl/Korzeniowski 49 pkt

4. Rokita/Habuda 41 pkt

5. Adam Wrocławski 33 pkt

6. Maciej Matysiak 26 pkt

7. Watras/Kluczewski 15 pkt

8. Baran/Paciej 10 pkt

9. Hawro/Kielar 8 pkt

10. Zardzewiały/Mroszczyk 8 pkt





Harmonogram 65. Rajdu Wisły



Piątek, 27 września



18:50 - start rajdu (Wisła, Plac Hoffa)

19:00 - OS1: Wisła (2,5 km)



Sobota, 28 września



8:10 - serwis A: 10 min. (Istebna, kompleks Zagroń)

8:38 - OS2: Koniaków 1 (4,12 km)

9:11- OS3: Kotelnica 1 (7,57 km)

10:41 - serwis B: 30 min. (Istebna, kompleks Zagroń)

11:24 - OS4: Koniaków 2 (4,12 km)

11:57 - OS5: Kotelnica 2 (7,57 km)

13:27 - serwis C: 30 min. (Istebna, kompleks Zagroń)

14:10 - OS6: Koniaków 3 (4,12 km)

14:43 - OS7: Kotelnica 3 (7,57 km)

16:38 - ceremonia mety (Istebna, amfiteatr przy skoczni) pod Skocznią. Zgodnie z harmonogramem pierwsza z załóg wjedzie na metę w sobotę, 28 września o 16:38.