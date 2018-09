Wymagające i malowniczo położone odcinki Rajdu Wisły jak zwykle przyciągnęły mocną i liczną obsadę. W tegorocznej edycji imprezy organizowanej przez Automobilklub Śląski weźmie udział 100 załóg. Ponad połowa, a dokładnie 54 z nich, będzie rywalizować w ramach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska.

Zdj. ilustracyjne / Janusz Boruta / Materiały prasowe

64. Rajd Wisły, zaplanowany na weekend 14-15 września, to także ostatnia runda Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, czyli cyklu, w którym ścigają się kierowcy i piloci w pięknych samochodach sprzed lat. Do finałowej odsłony historycznej rywalizacji przystąpi 36 załóg. W Beskidach, w liczbie 10 duetów kierowca/pilot zjawią się także uczestnicy Mistrzostw Polski w Historycznych Rajdach na Regularność. To wszystko oznacza, że także i w tym roku Rajd Wisły będzie prawdziwym świętem dla wszystkich fanów motoryzacji.

W tym sezonie Rajd Wisły stanowi czwartą z sześciu rund Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska, zatem do walki o punkty na trasach "Wisełki" stanie praktycznie cała czołówka tego cyklu. O powiększenie swojej przewagi w klasyfikacji powalczą liderzy - Damian Kostka i Mateusz Martynek, którzy w tym sezonie zwyciężali już dwukrotnie - w Rajdzie Baborowa i Rajdzie Śląska. Na odcinkach specjalnych zobaczymy także zwycięzców tegorocznego Rajdu Ziemi Bocheńskiej i wiceliderów punktacji, czyli Szymona Żarłoka z Krzysztofem Pietruszką. Wśród nieobecnych są aktualni mistrzowie Śląska - Gracjan Grela i Marta Momot, a także triumfatorzy ubiegłorocznego Rajdu Wisły, czyli Michał Różycki i Paweł Słaboń. Dziewięć załóg powalczy w klasyfikacji Pucharu Peugeota i Citroena, w którym prowadzą Łukasz Godula z Danielem Nowakiem. Nie zabraknie także doświadczonych zawodników znanych ze startów w rundach mistrzostw Polski, którzy będą rywalizować w klasach Gość 2WD i Gość 4WD. Łącznie, w ramach czwartej rundy RSMŚl, na starcie staną 54 samochody.

Zaciętej rywalizacji kibice mogą spodziewać się także wśród zawodników w rajdówkach sprzed lat. Rajd Wisły jest bowiem ukoronowaniem tegorocznej rywalizacji w Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Po sześciu rozegranych do tej pory rundach sytuacja w wielu klasach nie jest jeszcze rozstrzygnięta, więc o tym, kto zdobędzie mistrzowskie tytuły, zadecydują wyniki rywalizacji w Wiśle. Ponieważ punkty zdobyte w Beskidach mogą okazać się kluczowe, to na liście zgłoszeń mamy praktycznie wszystkich regularnych uczestników tegorocznych zmagań w Motul HRSMP. Tym samym na trasach "Wisełki" kibice będą mogli zobaczyć m.in. takie samochody jak Porsche 911 Piotra Zaleskiego i Jacka Gruszczyńskiego (świeżo upieczeni zwycięzcy klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski), Audi Quattro, którym pojedzie Grzegorz Olchawski pilotowany przez Łukasza Wrońskiego - rajdowego mistrza Polski z 2003 roku, czy też Subaru Legacy, którym Robert Luty wygrał historyczną rywalizację w poprzedniej edycji Rajdu Wisły. Łącznie lista zgłoszeń do siódmej rundy Motul HRSMP liczy 36 załóg.

64. Rajd Wisły to jednak nie tylko walka o jak najkrótsze czasy przejazdów odcinków specjalnych, lecz także zmagania w jeździe na regularność. W tej rywalizacji zadaniem załogi jest utrzymywanie na trasie określonej przez organizatora średniej prędkości. Co ważne, przeciętna prędkość nie może być wyższa niż 50 km/h i trzeba ją utrzymywać, stosując się do przepisów drogowych. Z tym wyzwaniem, w ramach tegorocznego Rajdu Wisły zmierzy się 10 załóg.

Losy rywalizacji sportowej w ramach mistrzostw Śląska i Motul HRSMP rozstrzygną się na trzech odcinkach specjalnych: Koniaków (5,02 km), Kotelnica (7,4 km) oraz Kubalonka (6,18 km). Pierwsze dwa oesy będą pokonywane trzykrotnie, a na Kubalonce zawodnicy powalczą dwukrotnie. Łączny dystans odcinków specjalnych to blisko 50 km.

Bazą rajdu będzie Hotel Ogrodzisko w Wiśle, gdzie zlokalizowano biura zawodów i park serwisowy, w którym będzie można zobaczyć mechaników pracujących przy rajdowych samochodach. Zwycięzców rajdu poznamy na mecie, którą w tym roku zaplanowano przy skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle Malince. Zgodnie z harmonogramem pierwsza z załóg wjedzie na metę w sobotę, 15 września o 16:34.