Europejska Agencja Leków zapowiedziała przyśpieszenie wydawania opinii w sprawie szczepienia preparatem Pfizer/BioNTech dzieci od 12. roku życia. Agencja zamierza wydać opinię do końca maja.

Zazwyczaj Komisja Europejska wydaje decyzję o dopuszczeniu preparatu na unijny rynek tego samego dnia co Europejska Agencja Leków (EMA). To oznacza, że od czerwca kraje UE mogłyby zacząć szczepić nastolatków od 12. roku życia preparatem Pfizer/BioNTech. Obecnie może być on stosowany tylko od 16. roku życia.

Producenci szczepionki złożyli w zeszłym tygodniu dokumenty potrzebne do dokonania oceny preparatu przez Europejską Agencję Leków. Przedstawili wyniki badań klinicznych na grupie ponad 2 tysięcy dzieci między 12. a 16. rokiem życia. Wtedy Agencja informowała, że spodziewany czas wydania oceny to czerwiec. Zamierzamy przyspieszyć tę procedurę, więc będziemy mogli przedstawić opinie do końca miesiąca - zapowiedział Marco Cavaleri z EMA.

Agencja potwierdziła także, że plan Komisji Europejskiej w sprawie leków na Covid-19 jest realny. KE chce, żeby do października na unijnym rynku były dostępne 3 lekarstwa na Covid-19, a do końca roku - kolejne dwa.

Agencja poinformowała także, że bardzo uważnie śledzi dane dotyczące indyjskiego wariantu koronawirusa. Stwierdziła, ze są "obiecujące dowody na to, że szczepionki typu mRNA byłyby w stanie zneutralizować ten wariant".

EMA nie chciała się wypowiedzieć w sprawie ewentualnego szczepienia przed zimą trzecią dawką. Stwierdziła, ze na razie nie ma wystarczających danych.