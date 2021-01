Rząd Mateusza Morawieckiego nie wie jeszcze, o ile zmniejszą się w najbliższym czasie dostawy szczepionki przeciw Covid-19 do Polski: na konferencji prasowej przyznał to szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Nieco wcześniej o zmniejszeniu w najbliższym czasie dostaw szczepionki do całej Europy poinformował produkujący preparat Comirnaty koncern Pfizer. Szef kancelarii Morawieckiego przyznał również, że decyzja Pfizera może wpłynąć na tempo masowych szczepień.

