Ministerstwo Zdrowia pracuje z posłami nad poprawką, która umożliwi właścicielom firm sprawdzanie, czy pracownik zaszczepił się przeciw Covid-19. Przepisy mają zostać uchwalone przez Sejm podczas wrześniowego posiedzenia.

Zdjęcie ilustracyjne / JOHN G. MABANGLO / PAP/EPA

Projekt w pierwotnej wersji miał trafić do Sejmu na początku sierpnia, w rządzie trwała jednak dyskusja o szczegółach.

W poniedziałek rozwiązanie było konsultowane z Radą Medyczną przy premierze. Zmiany mają już zielone światło.

Teraz resort zdrowia wraz z posłami pracuje nad napisaniem konkretnej poprawki. By przyspieszyć pracę, nowelizacja trafi do Sejmu jako projekt poselski z ominięciem rządowych konsultacji.

Proponowane rozwiązanie pozostaje bez zmian. Pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy jego pracownik jest zaszczepiony przeciw Covid-19. Jeśli nie będzie, przełożony będzie mógł go przesunąć na inne stanowisko niewymagające kontaktu ze współpracownikami lub klientami.

Czwarta fala zachorowań

Minister zdrowia Adam Niedzielski przypomniał, że we wrześniu, wraz z końcem z urlopów oraz z powrotem uczniów do tradycyjnego nauczania w szkołach, "wrócimy do normalnego poziomu mobilności i interakcji społecznych". Jak ostrzegł - wiąże się to ze wzrostem ryzyka zwiększonej transmisji koronawirusa.



Ocenił, że we wrześniu liczba zakażeń będzie rosła. Oszacował, że na początku miesiąca liczba zakażeń wyniesie około 300 przypadków dziennie - obecnie jest to około 200 przypadków dziennie. W okolicy połowy września należy się spodziewać przyspieszenia (wzrostu liczby zakażeń - przyp. RMF FM) - powiedział.



Według naukowców z Politechniki Wrocławskiej w październiku może być ponad 10 tys. przypadków zakażeń dziennie, a w listopadzie nawet 30 tys.

Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o potwierdzeniu 233 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło osiem osób.

Tydzień temu, 17 sierpnia, MZ informowało o 221 nowych zakażeniach, a dwa tygodnie temu, 10 sierpnia, o 200 przypadkach.

Nowe zakażenia - o których poinformowano we wtorek - dotyczą osób z województw: mazowieckiego (45), śląskiego (28), małopolskiego (24), pomorskiego (24), dolnośląskiego (17), podkarpackiego (15), łódzkiego (13), zachodniopomorskiego (11), lubelskiego (9), kujawsko-pomorskiego (8), podlaskiego (8), warmińsko-mazurskiego (6), wielkopolskiego (6), lubuskiego (4), opolskiego (3) i świętokrzyskiego (3). Resort podał, że 9 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ministerstwo podało, że z powodu Covid-19 zmarły 4 osoby, a z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami dalsze 4 osoby.

Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono dotąd 2 887 037 przypadków. Zmarły 75 324 osoby z Covid-19.

W pełni zaszczepione, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce ponad 18 489 000 osób.

Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw Covid-19 to 35 865 591.

W pełni zaszczepionych jest 18 489 092 osób.