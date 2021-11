Uniwersytet Szczeciński uruchomił mobilny punkt szczepień. Uczelnia chce w ten sposób ułatwić i zachęcić do szczepień wszystkich studentów, pracowników i mieszkańców Szczecina. "Naszym obowiązkiem jest budowanie zaufania do osiągnięć nauki".

(zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock /

Mobilny Punkt Szczepień działa od poniedziałku 22 listopada do piątku 26 listopada w godzinach od 10-14, w piątek do godz. 12. Kontener, w którym można otrzymać dawkę szczepionki stanął przy kampusie na ul. Krakowskiej. Szczepić się będzie można preparatami firmy Johnson & Johnson i Pfizer. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja, wystarczy mieć ze sobą dokument tożsamości.

Chcemy zachęcić studentki i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, naszych pracowników oraz wszystkich mieszkańców Szczecina do szczepień przeciw Covid-19. Jako przedstawicielka środowiska akademickiego uważam, że naszym obowiązkiem jest budowanie zaufania do osiągnięć nauki - powiedziała podczas spotkania dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US Prorektor ds. studenckich.

W akcję promocji szczepień włączył się też samorząd studentów.

Drogie koleżanki i koledzy, czekaliśmy prawie dwa lata na powrót na uczelnię i do trybu nauki stacjonarnej. Nie chcemy pustych sal wykładowych i kampusów. Teraz jest czas byśmy stanęli ramię w ramie i wykazali się odpowiedzialnością i solidarnością w stosunku do naszych kolegów, wykładowców i całej społeczności akademickiej, zachęcam do szczepienia się przeciw Covid-19 - zaapelował do studentów Przewodniczący Samorządu Studenckiego, Piotr Zaremba.

Akcję wsparł zachodniopomorski wojewoda.

Mówimy o bardzo ważnej sprawie. Jeśli chodzi o dynamikę szczepień, to ona wciąż jest niewielka. Cały czas jesteśmy w okolicach 55% osób zaszczepionych w naszym regionie. Chcielibyśmy, aby ten procent wyszczepień był wyższy. 70, 80 a może nawet 90% - mówi zachodniopomorski wojewoda Zbigniew Bogucki.