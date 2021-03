18 kwietnia powinna dotrzeć do Polski pierwszy transport szczepionki Johnson & Johnson. W kwietniu planowane są dwie dostawy - ustalił dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Szczepionka Johnson & Johnson jest czwartym zarejestrowana na terenie Unii Europejskiej preparatem przeciwko koronawirusowi i pierwszym jednodawkowym.

Polski rząd zakontraktował prawie 17 mln dawek tego preparatu. Niestety, pierwsze dostawy nie będą zbyt imponujące. To transport po kilkadziesiąt tysięcy dawek, więc jak usłyszał od urzędników nasz dziennikarz Mariusz Piekarski, "to będzie kapnięcie, a nie potężny strumień".

Jak tłumaczą, chodzi o by przetestować logistykę z nowym producentem. Od początku maja transporty mają być już znacznie większe.

Większe dostawy szczepionki firmy Pfizer

Co ważne, w kwietniu można jednak liczyć na znaczny wzrost dostaw szczepionki Pfizera. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, wtedy mamy dostawać po 800 tys. dawek tego preparatu tygodniowo. To oznaczałoby 3,5 do 4 mln w ciągu miesiąca.

Producent deklaruje wręcz, że do końca czerwca może dostarczyć nawet 15 mln dawek. Na razie te obietnice traktowane są jednak z rezerwą.

Ruszyła rejestracja kolejnej grupy wiekowej

W Polsce podano ponad 5 mln dawek szczepionek przeciw Covid-19. Drugą dawką zaszczepiono dotąd ponad 1 mln 700 tys. osób. Wczoraj rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób w wieku 65 i 66 lat i starszych, którzy dotąd tego nie zrobili. Dziś ruszyła rejestracja na szczepienia dla osób w wieku 60-64 lata. Od 22 marca trwają także szczepienia osób w wieku 69 lat.

Ponad 57 proc. niezaszczepionych dotąd Polaków zamierza się zaszczepić przeciwko Covid-19 - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" . Z kolei ponad 33 proc. badanych skorzystałaby z możliwości przyjęcia preparatu AstryZeneki poza kolejnością, gdyby otrzymała taką możliwość.