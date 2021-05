​Zaskakujące doniesienia włoskiego dziennika "Corriere della Sera". Tamtejsi dziennikarze, powołując się na wyniki najnowszych badań, które wkrótce mają zostać opublikowane w jednym z prestiżowych pism naukowych, twierdzą, że jeśli przerwa między pierwszą a drugą dawką szczepionki Pfizer na koronawirusa wynosi trzy miesiące, to organizm produkuje trzy razy więcej przeciwciał niż w przypadku, gdy podaje się je co trzy tygodnie.

Comirnaty - szczepionka koncernu Biontech/Pfizer / Christian Charisius / PAP/EPA

Nieoficjalnie włoska prasa twierdzi, że tego odkrycia dokonali brytyjscy badacze. Trzykrotny wzrost odporności ma dotyczyć przede wszystkim osób starszych.

Dziennik "Corriere della Sera" przypomina, że rząd Włoch rekomenduje zwiększenie różnicy między pierwszą a drugą dawką preparatu. Jak tłumaczą rządzący, jeśli przerwa między dawkami będzie większa niż trzy tygodnie, dostępnych pozostanie więcej dawek, którymi będzie można zakończyć szczepienia osób najstarszych i chorych.

Przypomnijmy, w Polsce od 17 maja obowiązują nowe zalecenia dotyczące szczepionek na Covid-19. Zmienia się okres oczekiwania pomiędzy pierwszą a drugą dawką preparatu przeciw koronawirusowi. Z kolei ozdrowieńcy na szczepienie poczekają krócej niż do tej pory.



Szczepionkę Pfizera (preparat mRNA) należy podać w dwóch dawkach. Producent zaleca, by pacjent na drugi zastrzyk zgłosił się po upływie trzech tygodni od podania pierwszej dawki. Polskie Ministerstwo Zdrowia do tej pory rekomendowało, aby druga dawka podana została po ok. sześciu tygodniach. Czas ten miał nie być jednak dłuższy niż 42 dni. Od 17 maja drugą dawkę szczepionki Pfizera będzie można otrzymywać już po 35 dniach.