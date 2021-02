Około 750 punktów szczepień będzie miało ograniczone dostawy szczepionek w tym tygodniu. Przekroczyły w zamówieniach założone limity - tłumaczy prezes Agencji Rezerw Materiałowych. Do punktów szczepień w tym tygodniu rozwiezionych zostanie ok. 420 tys. dawek. Rano do Polski dotarła kolejna dostawa preparatu Pfizera - 390 tys. dawek.

REKLAMA