Punkty szczepień "drive-thru" to złamanie zasad bezpieczeństwa. To rozwiązanie zbędne, na pokaz, rodem z thrillera o pandemii - ocenił dr n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z Covid-19. "Szczepienie to procedura medyczna" - podkreślił.

REKLAMA