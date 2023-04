"Omówiliśmy sprawy dotyczące naszych rolników - rolników ukraińskich i rolników polskich" - poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. "Zaproponowaliśmy sobie nawzajem pewne rozwiązanie, które szybko muszą być wdrożone" - zapewnił szef polskiego rządu.

Wołodymyr Zełenski i Mateusz Morawiecki / Rafał Guz / PAP

Składający dziś wizytę w Warszawie prezydent Zełenski odniósł się do sprawy ukraińskiego zboża, którego napływ do Polski doprowadził do zachwiania sytuacji na rynku rolnym. Znaleźliśmy wyjście. W najbliższych dniach-tygodniach już będzie ostateczne rozwiązanie tej kwestii - stwierdził Wołodymyr Zełenski.

Omówiliśmy sprawy dotyczące naszych rolników - rolników ukraińskich i rolników polskich - poinformował Zełenski po spotkaniu z premierem Morawieckim. Znaleźliśmy wyjście - dodał. Uważam, że w najbliższych dniach-tygodniach już będzie ostateczne rozwiązanie wszelkich spraw" - dodał prezydent Ukrainy.

Podkreślił również, że "nie mogą powstawać problemy, nie może być trudności między tak bliskimi partnerami, faktycznymi przyjaciółmi jak Polska i Ukraina".

Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim podziękował za pomoc humanitarną Polski dla Ukrainy. Jak zaznaczył, "przez polskie drogi i porty przechodzi dla Ukrainy pomoc wojskowa, energetyczna, medyczna".

W sposób szczególny chcę podziękować za pomoc humanitarną. To jest dla nas bardzo ważne - podkreślił. Otwieramy nowe połączenie Kijów-Warszawa poprzez Rawę Ruską i Hrebenne. Spodziewamy się, że będzie działać już w najbliższych miesiącach - powiedział Zełenski.

Przekazał, że "zostały podpisane osobne porozumienia na odbudowę Ukrainy".

Mam nadzieję, że przyczyni się to rozwoju polskiego i ukraińskiego biznesu - dodał Zełenski. Jesteśmy żywo zainteresowani wzrostem gospodarczym, który przyczyni się do zwiększenia miejsce pracy w Ukrainie i w Polsce - mówił.

Chcę podkreślić, że pracujemy nad minimalizacją ryzyka wojennego - dodał prezydent Ukrainy. Przekazał, że w czasie spotkania z premierem Morawieckim rozmawiał także "na temat zbliżenia Ukrainy z Unią Europejską". Dziękuję polskiemu rządowi za nieustanne wsparcie Ukrainy w procesie integracji z UE - powiedział Zełenski.

Jak dodał, trwa również "szukanie rozwiązań, w jaki sposób odzyskać ukraińskie dzieci, które zostały porwane i deportowane przez Rosję, która chce pozbawić je kraju rodzinnej i narodowej tożsamości".

Nasi polscy bracia gotowi są pomóc Ukrainie w poszukiwaniu naszych małych, kochanych dzieci, aby wróciły do swojego kraju - podkreślił. Dziękują za wspólną inicjatywę Polski i UE w tej sprawie - oświadczył Wołodymyr Zełenski. Dziękuję narodowi polskiemu za pomoc - dodał prezydent Ukrainy.

Premier: Mamy na rynku polskim z ukraińskim zbożem

Nie ominęliśmy dzisiaj trudnego dla Polaków tematu, zupełnie nie związanego z tą walką bardzo dramatyczną i bohaterską, mianowicie z problemami, które mamy na rynku polskim z ukraińskim zbożem, z ukraińskimi towarami rolnymi - przekazał Mateusz Morawiecki. Zaproponowaliśmy sobie nawzajem pewne rozwiązanie, które szybko muszą być wdrożone, ponieważ jest dzisiaj też ewidentne, że te problemy sprawiają nam dzisiaj bardzo potężny ból głowy - dodał premier.

Szef rządu oświadczył ponadto, że dowodem na polsko-ukraińską współpracę jest otwarcie nowego kolejowego przejścia granicznego między Rawą Ruską a Hrebennem.

W KPRM w obecności prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i premiera Mateusza Morawieckiego podpisane zostało w środę memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy oraz porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wytwarzania amunicji czołgowej kaliber 125 mm. Prezydent Zełenski i premier Morawiecki podpisali dziś list intencyjny ws współpracy w zakresie dostaw na Ukrainę sprzętu obronnego, w tym wozów Rosomak.

Morawiecki: Agresja na Ukrainę była szokiem dla Zachodu. My wiedzieliśmy, do czego zdolny jest Putin

Szef rządu mówił po spotkaniu z prezydentem Ukrainy, że po rosyjskiej agresji, Polska stanęła murem za Ukrainą: uruchomiła dostawy pomocy humanitarnej i broni, a Polacy otworzyli swoje domy dla ukraińskich uchodźców. Przypomniał także swoją wizytę w Kijowie w marcu 2022 r. z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim oraz premierami Czech i Słowenii: Petrem Fialą i Janezem Janszą, która miała podtrzymać na duchu ukraińskich przyjaciół i okazać solidarność.

Ukraińcy swoją krwią zapisali na barykadach swój program na przyszłość: chcą być w NATO, chcą być częścią Unii Europejskiej. Polska mocno wspiera te aspiracje, bo wiemy, że gdy Ukraina będzie w NATO, my będziemy jeszcze bardziej bezpieczni - powiedział Morawiecki.

Z tego miejsca mówię do Unii Europejskiej: Europo, miejsce bohaterskiego narodu ukraińskiego jest w NATO i Unii Europejskiej. To ukraińscy żołnierze dzisiaj swoją krwią i ogromnym bohaterstwem pokazują czym jest prawdziwa walka o wolność, czym są prawdziwe wartości europejskie - oświadczył premier.

Morawiecki podziękował prezydentowi Ukrainy, narodowi ukraińskiemu i żołnierzom za to, że są dzisiaj "tarczą Polski i dla całej Europy".

Początek rosyjskiej agresji na Ukrainę był szokiem dla opinii publicznej Zachodu i dla przywódców Zachodu, ponieważ Zachód przykładał swoją miarę do Rosji i chciał oswoić Rosję poprzez wspólne interesy - powiedział Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z ukraińskim prezydentem.

Ale my wiedzieliśmy doskonale, do czego zdolny jest Putin, do czego zdolny jest Kreml. Lech Kaczyński, prezydent Polski, ostrzegał przed Rosją - podkreślił szef rządu.

Jak przypomniał, w środę - wspólnie z prezydentem Zełenskim - złożył hołd prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu przed pomnikiem na Pl. Piłsudskiego. On w końcu w Tbilisi w 2008 roku przewidział ten dramatyczny, tragiczny rozwój wydarzeń, na kilka lat przed atakiem Rosji na Krym, na Ukrainę - podkreślił premier. Jak mówił, "Zachód zbywał to wszystko pobłażliwymi uwagami, uśmiechami i proponował kolejne resety".

Pamiętamy reset, który proponowali politycy w 2008 roku, w 2009 roku i w późniejszych latach również. Nowe otwarcia, nowe gazociągi, które miały być "biznesowymi" projektami, to wszystko prowadziło ku wojnie, wzmacniało Moskwę, osłabiało zdolność Zachodu i zdolność Ukrainy do obrony - podkreślił Morawiecki.