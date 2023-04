„Wszystko to, co miało być ze strony prezydenta Zełenskiego, było” - tak o wczorajszej wizycie w Warszawie prezydenta Ukrainy mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Paweł Kowal. „Dla mnie to jest klamra, to było potrzebne, ważne. Dobrze, że ten sygnał poszedł do polskich domów. Jest też prawdą, że spada napięcie, jeżeli chodzi o poparcie dla Ukrainy, spada przekonanie w społeczeństwie polskim, że trzeba się w to angażować. Aspiracje Polski są większe, niż bycie hubem” - ocenił poseł KO.

Wideo youtube Jeżeli chodzi o prezydenta Zełenskiego, niczego mi nie zabrakło (podczas tej wizyty - przyp. red.). Jeżeli chodzi o polską stronę, chciałbym usłyszeć, że jest projekt nowego traktatu polsko-ukraińskiego, chciałbym, żebyśmy w Sejmie o tym podyskutowali, chciałbym, żeby w Polsce była usytuowana wielka agencja międzynarodowa, która będzie odbudowywała Ukrainę - mówił Paweł Kowal. To byłoby naturalne, bo skoro jesteśmy hubem, to niech rząd pójdzie z jakąś inicjatywą - do Brukseli, do Waszyngtonu, być może także do Tokio - dodawał poseł. Kolejna kwestia - chciałbym zobaczyć, że jesteśmy gotowi do wielkiej zmiany infrastrukturalnej. Wyciągnijmy wnioski z tego, co się stało ze zbożem, że nie można było go przeładować, przewieźć. Trzeba dzisiaj, żeby powstał projekt trzypasmowej, poważnej autostrady powiedzmy Rzeszów - Odessa - to plan minimum. Do tego połączenie kolejowe. Niech za słowami coś wreszcie pójdzie, żeby Polacy usłyszeli, że będziemy też uczestnikami jako partnerzy, a nie jako hub - podkreślał gość Mariusza Piekarskiego. Nie potrzeba unii polsko-ukraińskiej, potrzeba dobrego traktatu, którego częścią będzie zobowiązanie Polski, że Polska będzie aktywnie i stale motywowała i UE, i NATO do tego, żeby otwarły drzwi - zwracał uwagę Paweł Kowal. Ukraina po tej wojnie będzie miała jedną z najmocniejszych armii w Europie, będzie jednym - obok Polski - z istotniejszych punktów bezpieczeństwa w Europie, będzie zintegrowana z wojskami NATO - zauważył. Rolą polskiego rządu są teraz nowe inicjatywy, "bombardowanie" Brukseli propozycjami - tego mi brakuje, tego nie ma w ostatnim czasie - mówił Kowal. Trzeba sobie wyobrazić, że Ukraina będzie w NATO. W Unii moim zdaniem będzie zaraz potem. To jest klasyczna kolejność, która odpowiada potrzebom bezpieczeństwa w naszym regionie. Uważam, że w ciągu 10 lat Ukraina powinna być w UE - podkreślał nasz gość. Zobacz również: Zełenski: Dziękuję Ukraińcy, dziękuję Polacy, że przyszliście

Opracowanie: Magdalena Partyła