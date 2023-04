„Wczoraj, bądźmy szczerzy, po raz pierwszy w historii tych naszych polsko-ukraińskich zjazdów przyjaźni, które mają miejsce od ubiegłego roku, pojawiły się też te wszystkie rysy - Wołyń, rolnictwo” - tak o środowej wizycie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego mówił w Porannej rozmowie w RMF FM rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jasina o wizycie Zełenskiego: Wczoraj pojawiły się też te wszystkie rysy - Wołyń, rolnictwo

Niestety, zbliża się jednak okrągła, 80. rocznica ludobójstwa wołyńsko-galicyjskiego i nie będzie się można nad tą rocznicą prześliznąć, tak jak próbowali niektórzy to zrobić rok temu - podkreślał gość Roberta Mazurka. Ukraińcy i tak rozumieją tę sprawę lepiej niż rok temu, ale chyba za wolno to wszystko idzie, jeżeli chodzi o nasze pragnienia. Ukraińcy coraz lepiej rozumieją, że bez jakiejś formy rozliczenia wspólnego z tą zbrodnią, rozliczenia związanego z pamięcią, stosunków polsko-ukraińskich się nie rozwiąże. Zostało to wczoraj powiedziane wprost prezydentowi Zełenskiemu, podczas wszystkich rozmów - zapewnił rzecznik MSZ. Zobaczymy, jaka będzie ukraińska reakcja, mają na to kilka miesięcy - dodał. Nigdy nie było na to dobrego miejsca, wszyscy zawsze w Polsce i na Ukrainie szukali pretekstu, żeby tej sprawy nie rozwiązać. Myślę, że nie ma chyba lepszego (czasu - przyp. red.) niż teraz. Ciągle brakuje nam jednej prostej rzeczy, powiedzenia przez ukraińskich przywódców: "tak, nasz naród to zrobił" - zauważył Jasina.

Dopytywany o konkrety po wczorajszej wizycie Zełenskiego, rzecznik MSZ podkreślał, że konkretem jest chociażby to, że do Polski może przyjechać prezydent Ukrainy, nie musi od razu z nami publicznie negocjować różnych rzeczy, ale może podziękować naszemu społeczeństwu, narodowi, państwu. Konkrety pojawiły się wczoraj także - minister Dworczyk wczoraj powiedział, że na Ukrainę pojadą raki, rosomaki, pioruny - dodawał rzecznik.

Jasina, pytany o przekazanie teraz Ukrainie 6 kolejnych myśliwców MiG-29 (8 już wysłano) i plany, by w przyszłości przekazać całą flotę migów, zapewnił, że Polska nie utraci na tym żadnych zdolności obronnych. Budujemy całkiem dużą flotę powietrzną, ona jest duża, nie jesteśmy Słowacją, która przekazała wszystkie swoje migi Ukrainie - mówił. Jak dodał, resztę migów przekażemy Ukrainie, "jak będziemy w ogóle w stanie je przekazać, bo różne rzeczy mogą stanąć na przeszkodzie". Ale nie będziemy tego robić nagle, bo co nagle, to po diable - dodał.

Chcemy, żeby jak najwięcej broni Ukrainie przekazać, ale w wyniku rozsądnej decyzji wszystkich sojuszników (z NATO - przyp. red.) - tak Jasina odpowiadał na pytanie, czy Polska chciałaby, żeby świat zachodni przekazał F-16 Ukrainie. Polska będzie lobbowała za tym, żeby Ukraina dostała jak najwięcej broni, więc być może i w wypadku F-16 się na to zdecyduje, ale na razie nie znam takiej decyzji - podkreślał.

W Porannej rozmowie w RMF FM pojawił się także temat problemów z ukraińskim zbożem. Straciliśmy trochę nad tym wszystkim kontrolę, są różne wewnętrzne spekulacje, które się przy okazji tego zboża pojawiły, to jest wywołanie przez te spekulacje pewnych problemów wewnątrz naszego rynku. Teraz jednak po dojrzałym namyśle mamy do tego zupełnie inne podejście. To, że to się wymknęło spod kontroli, naprawdę nie służy nikomu w Polsce - mówił Jasina.