09:23

W woj. lubuskim w piątek rano stany alarmowe były przekroczone lub wyrównane na ośmiu wodowskazach - czterech na Bobrze i czterech na Odrze. W Bobrze woda opada. Teraz region czeka na falę wezbrania na Odrze - poinformował rzecznik lubuskiej PSP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak.

Z danych na stronie Hydro.imgw.pl wynikało, że w piątek o godz. 6.10 w woj. lubuskim stany alarmowe były przekroczone lub wyrównane na ośmiu wodowskazach. Na Bobrze stan alarmowy był przekroczony w Szprotawie, Żaganiu, Nowogrodzie Bobrzańskim i Starym Raduszcu, wszędzie z tendencją malejącą.

Z kolei na Odrze w Nowej Soli według stanu z godz. 6.10 stan alarmowy był przekroczony o 20 cm, w Połęcku o 56 cm, w Cigacicach o centymetr, a w Nietkowie rzeka była na poziomie alarmowym (400 cm).

09:20

Odra we Wrocławiu wciąż płynie bardzo szybko i bardzo niespokojnie - informuje reporter RMF FM Jakub Rybski.

Poziom rzeki jest cały czas bardzo wysoki, chociaż widać, że do przelania i tak dużo brakuje. Tym bardziej, że w wielu miejscach wzdłuż wody ułożone są worki z piaskiem. Mieszkańcy, z którymi tutaj rozmawiałem przyznali mi, że nie czują się do końca bezpieczni, bo prognozy to jedno, ale to jest jednak żywioł, który jest całkowicie nieprzewidywalny. Choć ta fala kulminacyjna jest wprawdzie spłaszczona, to niestety jest bardzo długa, co rodzi ryzyko, że w pewnym momencie może dochodzić do przesiąków. Właśnie dlatego wały są monitorowane dzień i noc. Pocieszające jest to, że rzeczywiście już dziś poziom wody w Odrze zaczął się obniżać - powiedział Jakub Rybski, reporter RMF FM.

09:19

Stan Odry w Brzegu Dolnym wynosi obecnie 942 cm. I to jest szczytowy punkt fali kulminacyjnej. We Wrocławiu spadek poziomu wody o 10 cm - potwierdzał rano dyrektor IMGW Robert Czerniawski. “Malczyce - tam dochodzimy do stanu maksymalnego dzisiaj wieczorem. Ze względu na wąskie koryto rzeki należy zwrócić uwagę na Głogów i później na Krosno Odrzańskie - dodał.

Poziom rzeki w podwrocławskim Trestnie również się obniża, a IMGW prognozuje, że w nocy z soboty na niedzielę woda może spaść poniżej stanu alarmowego.

08:43

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapowiedział, że w piątek dojdzie do nowelizacji rozporządzenia o stanie klęski żywiołowej w jego "części obszarowej". Wcześniej minister podkreślał, że rozporządzenie będzie nowelizowane "tyle razy, ile trzeba".

"Na podstawie wniosku wojewodów, za zgodą premiera, dzisiaj w ciągu dnia, w części obszarowej, znowelizujemy rozporządzenie o stanie klęski żywiołowej" - przekazał w piątek rano Siemoniak. Nie wskazał jednak dokładnie, do jakich zmian w nim dojdzie.

08:34

W czasie powodzi służby ewakuowały 101 pacjentów ze szpitala powiatowego w Nysie oraz 35 pacjentów z zakładu opiekuńczo-leczniczego w Paczkowie - poinformowała w piątek ministra zdrowia Izabela Leszczyna podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Szefowa resortu zdrowia podsumowała w piątek, jak instytucje ochrony zdrowia ucierpiały do tej pory w wyniku powodzi na południu Polski.