W czasie powodzi ewakuowanych do tej pory zostało 9113 osób - wynika z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Najwięcej osób strażacy ewakuowali w woj. opolskim.

Ewakuacja w Lewinie Brzeskim na Opolszczyźnie / Michał Meissner / PAP

Pierwsze twarde dane dotyczące powodzi

Mieszkańcy terenów powodziowych ewakuowani byli przez straż pożarną i policję.

Z danych resortu spraw wewnętrznych wynika, że od początku związanego z powodzią kryzysu strażacy ewakuowali 9113 osób w tym:

na Opolszczyźnie - 2830 osób,

na Dolnym Śląsku - 1207 osób,

w Śląskiem - 300 osób,

w Lubuskiem - 82 osoby,

w Małopolsce - 10 osób.

Ewakuowani powodzianie. Dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji / Michał Meissner / PAP

W podziale na powiaty województwa opolskiego najwięcej ewakuacji przeprowadzonej przez straż pożarną było w powiecie nyskim - 1601, a następnie w brzeskim - 626; prudnickim - 276; krapkowickim - 194; głubczyckim - 100; kędzierzyńsko-kozielskim - 31 oraz opolskim - 5 osób (dane urzędu wojewódzkiego w Opolu; wg. informacji MSWiA - 3 osoby mniej).

Ewakuowani. Dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji / Maciej Zieliński / PAP

Południowa Polska walczy z żywiołem. Działania policji

"Policja ewakuowała 4684 osoby, w tym 195 przy pomocy śmigłowców" - poinformował rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.

Otrzymały one schronienie m.in. w pensjonatach, domach wczasowych, część osób schroniła się u bliskich. Niektórzy wrócili już do siebie, inni czekają, kiedy będzie to możliwe.

Dane o innym rodzaju ewakuacji - pacjentów z zalanych placówek - podsumowała w piątek ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Przekazała, że w czasie powodzi służby ewakuowały 101 pacjentów ze szpitala powiatowego w Nysie oraz 35 pacjentów z zakładu opiekuńczo-leczniczego w Paczkowie. Pacjenci trafili do okolicznych placówek.

W najbardziej dramatycznym momencie ewakuacji w Nysie, gdy woda odcięła już na kilkaset metrów dostęp do szpitala, pacjenci transportowani byli do karetek pontonami i na łodziach. W akcji służb ratunkowych brali udział również żołnierze.

Chorych z paczkowskiego zakładu opiekuńczo-leczniczego, który był zagrożony zalaniem i cierpiał na braki kadrowe (część pracowników nie była w stanie dotrzeć na dyżur) ratownicy i żołnierze wynosili na noszach do wojskowych śmigłowców.

Ewakuacje mieszkańców z terenów zagrożonych i dotkniętych powodzią były dobrowolne. Służby i przedstawiciele rządu wielokrotnie podkreślali, że wiele osób odmawiało opuszczenia domu z obawy o dobytek. Zmieniło się to po wprowadzeniu 16 września przez rząd stanu klęski żywiołowej w rejonie powodzi, co dało państwu prawo do organizowania przymusowych ewakuacji. Do tej pory administracja nie sięgnęła jednak po to narzędzie.

Jak było w 1997 roku?

Podczas powodzi w 1997 r., kiedy zalanych zostało 25 z 49 województw (dawny podział administracyjny), pod wodą znalazło się niemal 700 tys. hektarów i 1362 miejscowości. Ewakuować się musiało wtedy prawie 200 tysięcy osób.