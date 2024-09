We Wrocławiu wody powoli opadają. Kulminacja fali wezbraniowej z rzek Bóbr i Nysy Łużyckiej wystąpi wcześniej niż kulminacja na Odrze – zapowiedział Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). IMGW podkreślił, że kulminacje "nie nałożą się". Zapraszamy do śledzenia naszej relacji z sytuacji powodziowej w Polsce.

Odra w miejscowości Stany koło Nowej Soli / Lech Muszyński / PAP

Kulminacja fali wezbraniowej z rzeki Bóbr i Nysy Łużyckiej wystąpi wcześniej niż kulminacja na Odrze

We Wrocławiu wody powoli opadają, fala powodziowa kulminuje w Brzegu Dolnym

07:05

O sytuacji we Wrocławiu informował w faktach RMF FM o 7:00 reporter Jakub Rybski: Chociaż ten spadek poziomu wody jest ledwo zauważalny, to jednak wyraźnie widać, że ten nurt rzeki znacznie się uspokoił. A wraz z nurtem uspokoili się nieco mieszkańcy Wrocławia, którzy po tych dwóch dobach z falą kulminacyjną - mogą nieco odetchnąć z ulgą. Trzeba jednak pamiętać, że ta fala - chociaż jest spłaszczona, to jest bardzo długa, co oznacza, że zwiększa się czas zwiększonego poziomu wody. To cały czas niesie ryzyko uszkodzenia wałów i tutaj w okolicach Wrocławia w ciągu ostatnich dni doszło już do kilku przesiąków. W dorzeczu Odry stany alarmowe są przekroczone wciąż na ponad 30 stacjach hydrologicznych. W tym momencie tutaj w regionie najgorzej jest w Brzegu Dolnym. Poziom wody przekracza 950 cm, ale na szczęście wciąż jest jeszcze kilkadziesiąt cm zapasu, aby nie doszło do przelania - relacjonował z Wrocławia dziennikarz RMF FM.

07:00

Stany alarmowe zostały przekroczone na 31 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Odry i na jednej w dorzeczu Wisły, maksymalnie o 313 cm na stacji Brzeg Dolny na Odrze - poinformował w sobotę rano IMGW-PIB. Na 20 stacjach w dorzeczu Odry przekroczony został stan ostrzegawczy.