Radni województwa zachodniopomorskiego podczas czwartkowej sesji sejmiku jednogłośnie przyjęli uchwałę, w którym zapowiadają przekazanie 2 mln zł dla samorządów z regionów dotkniętych powodzią.

Zdewastowane Trzebieszowice / Mateusz Chłystun / RMF24

Uchwałę przygotowaną przez marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza w głosowaniu poparło 25 radnych, wszyscy obecni na sesji.

"Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w związku z powodzią we wrześniu 2024 r. w południowo-zachodniej części kraju, solidaryzuje się z poszkodowanymi regionami i deklaruje gotowość do udzielenia im wsparcia" - napisano w stanowisku, które jest załącznikiem do uchwały przyjętej w czwartek przez zachodniopomorski sejmik.

W dokumencie przypomniano, że w części województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego wprowadzony został stan klęski żywiołowej. Wsparcie tych regionów jest konieczne ze względu na ogromne zniszczenia infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, budynków mieszkalnych, szpitali i innych obiektów użyteczności publicznej.

Przedstawiając projekt dokumentu, marszałek Geblewicz podkreślał, że jest to "uchwała deklaratywna". Wyjaśnił, że chciał zaproponować po milionie złotych wsparcia dla województw dolnośląskiego i opolskiego, ale "po konsultacjach" z tamtejszymi samorządowcami i skarbnikami województw ustalono, że środki zostaną przekazane prawdopodobnie do konkretnych gmin i instytucji.

Nastąpi to, gdy zostaną oszacowane straty i jasno określone potrzebny poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Wtedy sejmik województwa zachodniopomorskiego podejmie uchwałę o przekazaniu pieniędzy. Przewodnicząca sejmiku Teresa Kalina zadeklarowała, że "w każdej chwili" może zostać zwołana nadzwyczajna sesja sejmiku w tej sprawie.