"Boże Ciało" to obraz Jana Komasy walczący o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Na ostatniej prostej przed wielką galą zbieramy najważniejsze informacje na jego temat.

"Boże Ciało": Obsada i twórcy

"Boże Ciało" to film wyreżyserowany przez Jana Komasę na podstawie scenariusza Mateusza Pacewicza. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr. Za scenografię odpowiada Marek Zawierucha, a za kostiumy Dorota Roqueplo. Muzykę stworzyli Evgeni i Sacha Galperine. Za produkcję filmu odpowiadają Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham.



Głównego bohatera "Bożego Ciała" gra Bartosz Bielenia. W obsadzie są także: Tomasz Ziętek, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel, Zdzisław Wardejn, Łukasz Simlat, Leszek Lichota i Grzegorz Palkowski.



"Boże Ciało" weszło do polskich kin 11 października 2019 roku.

"Boże Ciało": Film inspirowany prawdziwymi historiami

Twórcy "Bożego Ciała" podkreślają, że film jest inspirowany wieloma historiami mężczyzn, którzy udawali księży. Jednym z nich jest Patryk Błędowski, którego losy opisał w reportażu dla "Dużego Formatu" scenarzysta filmu Mateusz Pacewicz. Udawał on księdza w parafii w Budziskach na Mazowszu.



Przejeżdżałem tamtędy samochodem i zobaczyłem parafię - duży kościół, piękny, nieogrodzony. Coś mnie zaczęło pchać do niego. Nie wiem, czy to było złe, czy dobre, to niech Pan Bóg osądzi. I w wakacje pojechałem tam w sutannie - relacjonował Błędowski w rozmowie z Onetem. Powiedziałem, że mam 26 lat, że jestem księdzem po wyświęceniach. Że jestem na urlopie i mieszkam w okolicy. Zapytałem, czy mógłbym jakoś pomóc i koncelebrować msze. Owszem, skłamałem, ale bez złych zamiarów. Wtedy wydawało mi się nawet, że w słusznym celu. Nie znałem wcześniej proboszcza, ale ksiądz Marek był człowiekiem o wielkiej, głębokiej wierze i charyzmie - opisywał.

Miałem niekonwencjonalne metody, bo na przykład przyprowadziłem do kościoła krowę, mówiąc, że zwierzę także jest dzieckiem bożym i jeżeli będą postępować po chrześcijańsku, trafią wraz z nią do nieba. Po takim i innych pomysłach słyszałem komentarze typu: "ot, młody, szalony ksiądz". Ale też potrafiłem zatrzymać się i porozmawiać z każdym człowiekiem, wysłuchać go, coś poradzić. Tak zjednywałem do siebie parafian. Choć pewnie nie wszystkich. Niektórym nie podobał się mój styl bycia. Słyszałem później, że ludzie byli oburzeni m.in. tym, że "kręciłem bączki" samochodem. Ale nikt mi nie powiedział w oczy, że coś mu nie pasuje - wspominał w rozmowie z Onetem jeden z pierwowzorów filmowego Daniela.





"Inspirowaliśmy się w pracy nad filmem wieloma dziełami fikcyjnymi i reporterskimi. Zdecydowaliśmy się zachować formułę filmu "zainspirowanego prawdziwymi wydarzeniami", ponieważ za naszą pracą stała potężna dokumentacja" - napisali w wydanym w październiku 2019 r. oświadczeniu scenarzysta Mateusz Pacewicz i reżyser Jan Komasa. "Poza centralnym motywem udawania księdza - sytuacji, która zdarza się w Polsce regularnie "Boże Ciało" ukazuje całkowicie fikcyjne postaci i wątki, takie jak: realia zakładu poprawczego, kryminalna przeszłość bohatera, relacje społeczne prowincjonalnego miasteczka, konflikt spowodowany przez wypadek samochodowy, romans bohatera z miejscową dziewczyną, jego relacje z kapelanem, innymi wychowankami poprawczaka, kościelną, proboszczem, etc." - wyjaśnili.

Film kręcono w Jaśliskach w województwie podkarpackim. Jedną ze scen nakręcono na barce przy jeziorze Rożnowskim w Tabaszowej.



Nagrody

13 stycznia 2020 roku został nominowany do Oscara w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy". O statuetkę powalczą też: "Kraina miodu" Ljubomira Stefanowa i Tamary Kotewskiej, zdobywca canneńskiej Złotej Palmy "Parasite" Bonga Joon-ho, uhonorowani w Cannes Nagrodą Specjalną Jury "Nędznicy" Ladja Ly (Francja) oraz "Ból i blask" Pedro Almodovara.



Film "Boże Ciało" otrzymał 10 nagród na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, w tym m.in. za najlepszą reżyserię (dla Jana Komasy), najlepszy scenariusz (dla Mateusza Pacewicza), najlepszą drugoplanową rolę kobiecą (dla Elizy Rycembel), Nagrodę Dziennikarzy, Nagrodę Publiczności oraz Kryształową Gwiazdę Elle i Nagrodę Onetu (dla Bartosza Bieleni).

Jury przyznające w 2019 roku Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego Bartoszowi Bieleni, nagrodziło go za rolę w "Bożym Ciele".