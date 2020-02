Wielkie odliczanie do 92. ceremonii rozdania Oscarów wchodzi w decydującą fazę. W "Fabryce Snów" odbywają się liczne przedoscarowe spotkania - m.in. z twórcami obrazów nominowanych w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W tym ostatnim wydarzeniu uczestniczyła m.in. ekipa "Bożego Ciała" wyreżyserowanego przez Jana Komasę. Przygotowania do najważniejszej filmowej nocy w roku obserwuje amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.

Aktorzy Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Bartosz Bielenia i reżyser "Bożego Ciała" Jan Komasa w Hollywood / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

"Boże Ciało" to nominowany do Oscara film wyreżyserowany przez Jana Komasę na podstawie scenariusza Mateusza Pacewicza. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr. W obsadzie są m.in. Bartosz Bielenia, Tomasz Ziętek, Aleksandra Konieczna, Leszek Lichota, Łukasz Simlat i Zdzisław Wardejn.





"Boże Ciało" to historia Daniela - młodego chłopaka (w tej roli Bartosz Bielenia), który po wyjściu z poprawczaka postanawia udawać księdza. Jego metody budzą kontrowersje, ale też zainteresowanie parafian. Chłopak bardzo angażuje się w to, co robi i jednocześnie robi wszystko, by nie zostać zdemaskowanym.





Ekipa "Bożego Ciała" w Hollywood / Paweł Żuchowski / RMF FM

Konkurentami "Bożego Ciała" w walce o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego są takie obrazy jak koreański "Parasite", hiszpański "Ból i blask", macedońska "Kraina miodu" i francuscy "Nędznicy". Twórcy tych wszystkich dzieł uczestniczyli w specjalnym spotkaniu w Hollywood.





Reżyserzy obrazów nominowanych w kategorii najlepszy film międzynarodowy / ETIENNE LAURENT / PAP

Jak relacjonuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, wątpliwości co do tego, kto wygra w kategorii najlepszy film międzynarodowy, nie ma Antonio Banderas - odtwórca głównej roli w "Bólu i blasku" Pedro Almodovara. Parasite, z pewnością - stwierdził gwiazdor w rozmowie z dziennikarzami. Twórcy "Bożego Ciała" zgodnie przyznają, że już sama nominacja jest dla nich wielkim sukcesem.



Nie sądziłem, że się tu znajdziemy. Oczywiście bardzo się cieszę - przyznał w rozmowie z RMF FM Jan Komasa. Nie zakładałem tej nominacji. Przysięgam. Samo bycie na tej krótkie liście już mi bardzo dużo dało, bo ludzie, do których ja się dobijałem, producenci, nagle sami zaczęli się zgłaszać - dodał reżyser.

Antonio Banderas / Paweł Żuchowski / RMF FM

Jak wyglądają przygotowania do oscarowej nocy? Obejrzyjcie koniecznie wideorelację naszego korespondenta.



Paweł Żuchowski o przygotowaniach do oscarowej gali i szansach "Bożego Ciała" na zdobycie statuetki Paweł Żuchowski /RMF FM

Bukmacherzy o szansach "Bożego Ciała" na Oscara

Jakie rozstrzygnięcie walki o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego przewidują bukmacherzy?

W opinii bukmacherów z firmy STS najlepszym filmem międzynarodowym zostanie ogłoszony koreański "Parasite" - kurs 1,01. Najmniejsze szanse na triumf ma "Boże Ciało" - kurs 50,00. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się postawić 100 zł na zwycięstwo polskiego filmu i tak też się stanie, zdobędzie 3 960 zł.

Również w ocenie firmy bukmacherskiej BETFAN "Boże Ciało" plasuje się na ostatnim miejscu w wyścigu po Oscara za najlepszy film międzynarodowy. Jeśli jednak polska produkcja sprawi niespodziankę i zgarnie statuetkę, będzie to oznaczać wysoką wygraną. Za każde postawione 10 zł na polski film można wygrać aż 528 zł, jeśli zdobędzie on Oscara.

92. gala rozdania Oscarów odbędzie się 9 lutego. Podobnie jak rok temu - nie będzie prowadzącego.



Na gali usłyszymy wszystkie nominowane w tym roku piosenki - wykonają je m.in. Elton John, Idina Menzel i Randy Newman. Zaplanowano również specjalny występ Billie Eilish. Spekuluje się, że może ona premierowo wykonać piosenkę do najnowszego filmu o przygodach Jamesa Bonda - "Nie czas umierać".

Wśród gwiazd, które będą wręczać statuetki, znajdą się w tym roku m.in. Mahershala Ali, Salma Hayek, Olivia Colman, Will Ferrell, Gal Gadot, James Corden, Penélope Cruz, Jane Fonda, Tom Hanks, Oscar Isaac, Natalie Portman, Chris Rock i Taika Waititi.