Jaka jest serialowa Polska? Co budzi w nas nostalgię, a co grozę? Co nas śmieszy? I czy w Polsce dobrze oglądają się tylko kryminały? Na te pytania odpowie tegoroczna edycja Player SerialCon 2021, będąca efektem połączenia sił i potencjałów serwisu player.pl i SerialConu. Najstarsze polskie wydarzenie poświęcone wyłącznie serialom odbędzie się w dniach 04-08.09.2021 w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki, na Placu Szczepańskim w Krakowie oraz w przestrzeni online. A wszystko w ramach Festiwalu Mastercard OFF CAMERA.

REKLAMA