"Plan podjętych w Rosji działań mających zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa przewiduje deportowanie obywateli obcych państw, u których go wykryto" - powiedział premier Michaił Miszustin na spotkaniu z wicepremierami.

Michaił Miszustin zaznaczył, że koronawirus został w Rosji umieszczony w wykazie chorób niebezpiecznych. Pozwoli to na deportowanie obywateli obcych państw, jeśli taka choroba zostanie u nich wykryta, a także na wprowadzanie specjalnych środków ograniczających, w tym izolacji i kwarantanny - powiedział premier.



Przypomniał, że Rosja ograniczyła ruch na granicy z Chinami i Mongolią i czasowo zawiesiła wydawanie obywatelom Chin grupowych wiz turystycznych i pracowniczych.



Premier Rosji zgodził się również z propozycją przełożenia forum inwestycyjnego w Soczi, które miało się odbyć w dniach 12-14 lutego. Spośród kilku tysięcy uczestników, którzy zarejestrowali się dotąd na forum, około 500 to obcokrajowcy. Połowa z cudzoziemców pochodzi z krajów, w których oficjalnie potwierdzono przypadki koronawirusa.



Michaił Miszustin zapewnił, że "podjęto wszelkie niezbędne kroki, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się infekcji" koronawirusa w Rosji i że "sytuacja jest pod kontrolą". Zapowiedział, że Rosja skieruje do Chin pomoc humanitarną.



W Rosji poinformowano w piątek o dwóch przypadkach zakażenia koronawirusem. Wykryto go u dwóch obywateli Chin przebywających w azjatyckiej części Rosji: w Kraju Zabajkalskim i w obwodzie tiumeńskim. Ich stan - jak podano - jest stabilny.



Koronawirus zabił do tej pory 361 osób w Chinach i jedną na Filipinach. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nowy groźny wirus, wywołujący zapalenie płuc, stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.