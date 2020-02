Narodowa komisja zdrowia Chin podała, że liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa wzrosła do 361. Odnotowano także 2829 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Bilans osób zakażonych wzrósł zatem do 17 205.

Tymczasowy szpital polowy w Wuhan / SHEPHERD ZHOU / PAP/EPA

W Wuhan, gdzie przed Nowym Rokiem wybuchła epidemia nowego koronawirusa, w ciągu ostatniej doby zmarło 56 osób. Jeden śmiertelny przypadek odnotowano w mieście Chongqing w środkowych Chinach. Do tej pory jedna osoba zmarła poza Chinami - na Filipinach.

Poprzednie oficjalne dane chińskiej komisji zdrowia, podane 24 godziny wcześniej, mówiły o 304 ofiarach śmiertelnych oraz 14 380 przypadkach zakażenia.

25 osób zakażonych w Europie

W Europie zakażonych jest 25 osób. Dwa kolejne przypadki zgłosił Niemiecki Czerwony Krzyż, co oznacza, że w Niemczech jest 10 osób z infekcją. We Francji potwierdzono sześć zakażeń, po dwa w Rosji, Włoszech i Wielkiej Brytanii, po jednym w Finlandii, Szwecji i Hiszpanii.



Jak powiedział przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Pekinie Gauden Galea, liczba potwierdzonych przypadków zakażenia będzie cały czas rosła, ponieważ tysiące osób z podejrzeniem zainfekowania nie zostało jeszcze poddanych testom medycznym.

Miasta odcięte od świata

By powstrzymać rozwój epidemii, chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan i szereg okolicznych miast w prowincji Hubei, zakazując opuszczania zamkniętych obszarów.



W niedzielę kolejne kraje wprowadziły zakaz wjazdu na ich terytorium obcokrajowców, którzy byli w prowincji Hubei. Po Australii, Nowej Zelandii i Korei Płd. na krok taki zdecydowały się Indonezja oraz Irak.



Od czwartku nowy koronawirus stanowi, według WHO, zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym zalecono wszystkim państwom, by podejmowały działania powstrzymujące rozprzestrzenianie się wirusa 2019-nCoV. Chodzi m.in. o monitorowanie sytuacji, wczesne wykrywanie przypadków zakażenia i identyfikowanie osób, które mogły mieć kontakt z zainfekowaną osobą.