Niemiecki samolot wojskowy zabrał z ogarniętego epidemią miasta Wuhan w środkowych Chinach 126 osób, głównie obywateli Niemiec. Ewakuację obywateli zakończyła już Korea Płd.; do wracają też Indonezyjczycy. Wkrótce ewakuowani zostaną też Polacy.

Według niemieckiej agencji dpa samolot z Wuhanu zatrzyma się w Moskwie, a następnie poleci do Frankfurtu. Ewakuowani, w tym - 90 Niemców i około 40 obywateli innych państw, mają zostać poddani 14-dniowej kwarantannie. Gazeta "Bild" pisze tymczasem o zgrzycie dyplomatycznym. Rosja miała odmówić pozwolenia na międzylądowanie w Moskwie dla samolotu niemieckiej Bundeswehry. Samolot - według dziennika - ma lądować na dotankowanie w Helsinkach.

Indonezja ewakuuje z Wuhanu około 250 obywateli, którzy mają przejść kwarantannę w bazie wojskowej na wyspie Natuna Besar - przekazała agencja Reutera, cytując indonezyjskich urzędników. Nie podano, jak dług będzie trwać kwarantanna.

Ewakuację swoich obywateli z Wuhanu zakończyła tymczasem Korea Płd. Na pokładzie dwóch samolotów w piątek i sobotę do kraju powróciło w sumie ponad 700 Koreańczyków. U 25 spośród ewakuowanych stwierdzono niepokojące objawy. Osoby te skierowano do szpitali. Testy na obecność koronawirusa wyszły negatywnie w przypadku 11 osób, a pozostałe oczekuję jeszcze na ostateczne wyniki.

W drodze do Wuhanu jest unijny samolot, który zabierze Polaków. Do tej pory chęć wyjazdu zadeklarowało 31 jeden osób. Kilku Polaków zdecydowało się na pozostanie w Wuhanie. To głównie małżonkowie chińskich obywateli. Po powrocie ewakuowani trafią do specjalnego ośrodka zakaźnego, w którym zostaną poddani kwarantannie. Takie informacje przekazało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Rząd Wielkiej Brytanii poinformował w sobotę, że wycofuje część pracowników ambasady w Pekinie i konsulatów w innych miastach Chin. Na miejscu pozostanie na razie personel niezbędny do wykonywania kluczowych zadań. Ostrzeżono jednak, że jeśli sytuacja się pogorszy, zdolność placówek dyplomatycznych do pomocy obywatelom w Chinach może być ograniczona.

Australia i Stany Zjednoczone ogłosiły tymczasem ograniczenia dotyczące wstępu na ich terytorium dla osób przybywających z Chin kontynentalnych.

Koronawirus z Wuhanu wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. W Chinach potwierdzono jak dotąd prawie 12 tys. zakażeń, a 259 osób zmarło. Wirus dotarł również do około 25 innych krajów, w tym USA, Niemiec, Francji, Włoch i Rosji, ale nie pojawiły się doniesienia o zgonach poza Chinami.

By powstrzymać rozwój epidemii, chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan i szereg okolicznych miast w prowincji Hubei, zakazując opuszczania zamkniętych obszarów. Część swoich obywateli z Wuhanu ewakuowały wcześniej USA, Japonia i Francja.