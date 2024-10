​Amerykański fizyk John Joseph Hopfield, który został jednym z dwóch tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, jest synem urodzonego w Płocku Johna Josepha Hopfielda, czyli Józefa Chmielewskiego - podała płocka kuria. W Archiwum Diecezjalnym odkryto metrykę chrztu Józefa z 1891 r.

Laureaci Nobla z fizyki: John J. Hopfield i Geoffrey E. Hinton / AFP/JONATHAN NACKSTRAND/ / East News

"Tegoroczny zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki John Joseph Hopfield ma polskie korzenie. Jego rodzice byli fizykami. Ojciec John Josepf Hopfield urodził się 17 marca 1891 r. w Płocku - było to wówczas Królestwo Kongresowe, przy ul. Synagogalnej 4. Jego matka miała na imię Konstancja" - przekazała w czwartek Kuria Diecezjalna Płocka.

Jak podkreślono w informacji, pracownik płockiego Archiwum Diecezjalnego ks. dr Bartosz Leszkiewicz dotarł tam do metryki chrztu Józefa Chmielewskiego. Wyjaśniono przy tym, że wymieniony w tym dokumencie Józef Chmielewski, który ostatecznie wyemigrował do USA, to John Joseph Hopfield senior.