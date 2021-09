Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Sousa przyznał przed niedzielnym meczem na wyjeździe z San Marino w eliminacjach mistrzostw świata, że decyzję co do składu podejmie w niedzielę. "Nie zagra kontuzjowany Bartosz Bereszyński. Chcemy, aby w poniedziałek wrócił do treningów" - dodał.

