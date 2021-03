Po powolnej pierwszej połowie i emocjonującej drugiej części meczu Polska zremisowała z Węgrami 3:3 w meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2022. Biało-czerwoni po słabym początku zdobyli trzy bramki w krótkim odstępie czasu, jednak nie nadążyli odrobić straty. Gole dla Polski strzelili Krzysztof Piątek, Kamil Jóźwiak i Robert Lewandowski.

Polacy grają z Węgrami / Andrzej Lange / PAP

W szóstej minucie Węgrzy szybko zaatakowali i Roland Sallai zdobył pierwszego gola. Drugiego gola dla gospodarzy, w 53. minucie, zdobył Adam Szalai.

W 60. minucie jednak wszystko się zmieniło. Najpierw bramkę dla biało-czerwonych zdobył Krzysztof Piątek. Zaledwie minutę później piłkę do siatki wpakował Kamil Jóźwiak, doprowadzając do wyrównania 2:2.



Przez kilkanaście minut wydawało się, że Polacy zaczęli dominować w spotkaniu. W 78. minucie Willi Orban strzelił jednak kolejnego gola dla Węgrów, doprowadzając o wyniku 2:3. W 82. minucie Robert Lewandowski z odległości kilkunastu metrów trafił piłką w samo okienko. Tym samym kapitan polskiej drużyny doprowadził do remisu - 3:3.

Spotkanie z Węgrami jest debiutem Portugalczyka Paulo Sousy na stanowisku selekcjonera biało-czerwonych, którzy trzy dni później na stadionie Legii w Warszawie podejmą Andorę, a 31 marca zagrają w Londynie z Anglią. W grupie I występują też Albania i San Marino.

Na nowoczesnej Puskas Arenie zabrakło w polskim zespole Mateusza Klicha, który we wtorek miał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

W innych spotkaniach grupy I Anglia wygrała z San Mario 5:0, a Andora uległa Albanii 0:1.

Za jedyną niespodziankę w innych czwartkowych meczach można uznać remis Hiszpanii, która będzie grupowym rywalem biało-czerwonych w mistrzostwach Europy, z Grecją 1:1.

Poza tym zwyciężali faworyci, m.in. Niemcy pokonały Islandię 3:0, a Włochy wygrały z Irlandią Północną 2:0,

Wyniki i program meczów pierwszych trzech kolejek eliminacji mistrzostw świata w strefie UEFA:

GRUPA I

czwartek, 25 marca

Andora - Albania 0:1 (0:1)

Węgry - Polska 3:3 (1:0)

Anglia - San Marino 5:0 (3:0)

niedziela, 28 marca

Albania - Anglia (Tirana, 18.00)

San Marino - Węgry (Serravalle, 20.45)

Polska - Andora (Warszawa, 20.45)

środa, 31 marca

San Marino - Albania (Serravalle, 20.45)

Andora - Węgry (Andorra la Vella, 20.45)

Anglia - Polska (Londyn, 20.45)

GRUPA B

czwartek, 25 marca

Szwecja - Gruzja 1:0 (1:0)

Hiszpania - Grecja 1:1 (1:0)

niedziela, 28 marca

Gruzja - Hiszpania (Tbilisi, 18.00)

Kosowo - Szwecja (Prisztina, 20.45)

środa, 31 marca

Grecja - Gruzja (Saloniki, 20.45)

Hiszpania - Kosowo (Sewilla, 20.45)

GRUPA C

czwartek, 25 marca

Bułgaria - Szwajcaria 1:3 (0:3)

Włochy - Irlandia Płn. 2:0 (2:0)

niedziela, 28 marca

Bułgaria - Włochy (Sofia, 20.45)

Szwajcaria - Litwa (St. Gallen, 20.45)

środa, 31 marca

Litwa - Włochy (Wilno, 20.45)

Irlandia Płn. - Bułgaria (Belfast, 20.45)

GRUPA F

czwartek, 25 marca

Izrael - Dania 0:2 (0:1)

Mołdawia - Wyspy Owcze 1:1 (1:0)

Szkocja - Austria 2:2 (0:0)

niedziela, 28 marca

Dania - Mołdawia (Herning, 18.00)

Izrael - Szkocja (Tel Awiw, 20.45)

Austria - Wyspy Owcze (Wiedeń, 20.45)

środa, 31 marca

Mołdawia - Izrael (Kiszyniów, 20.45)

Szkocja - Wyspy Owcze (Glasgow, 20.45)

Austria - Dania (Wiedeń, 20.45)

GRUPA J

czwartek, 25 marca

Liechtenstein - Armenia 0:1 (0:0)

Rumunia - Macedonia Płn. 3:2 (1:0)

Niemcy - Islandia 3:0 (2:0)

niedziela, 28 marca

Armenia - Islandia (Erywań, 18.00)

Macedonia Płn. - Liechtenstein (Skopje, 20.45)

Rumunia - Niemcy (Bukareszt, 20.45)

środa, 31 marca

Armenia - Rumunia (Erywań, 18.00)

Liechtenstein - Islandia (Vaduz, 20.45)

Niemcy - Macedonia Płn. (Duisburg, 20.45)

GRUPA A

środa, 24 marca

Serbia - Irlandia 3:2 (1:1)

Portugalia - Azerbejdżan 1:0 (1:0); mecz Turynie

sobota, 27 marca

Serbia - Portugalia (Belgrad, 20.45)

Irlandia - Luksemburg (Dublin, 20.45)

wtorek, 30 marca

Azerbejdżan - Serbia (Baku, 18.00)

Luksemburg - Portugalia (Luksemburg, 20.45)

GRUPA D

środa, 24 marca

Finlandia - Bośnia i Hercegowina 2:2 (0:0)

Francja - Ukraina 1:1 (1:0)

niedziela, 28 marca

Kazachstan - Francja (Nur-Sułtan, 15.00)

Ukraina - Finlandia (Kijów, 20.45)

środa, 31 marca

Bośnia i Hercegowina - Francja (Sarajewo, 20.45)

Ukraina - Kazachstan (Kijów, 20.45)

GRUPA E

środa, 24 marca

Estonia - Czechy 2:6 (1:4); mecz w Lublinie

Belgia - Walia 3:1 (2:1)

sobota, 27 marca

Białoruś - Estonia (Mińsk, 18.00)

Czechy - Belgia (Praga, 20.45)

wtorek, 30 marca

Walia - Czechy (Cardiff, 20.45)

Belgia - Białoruś (Leuven, 20.45)

GRUPA G

środa, 24 marca

Turcja - Holandia 4:2 (2:0)

Gibraltar - Norwegia 0:3 (0:2)

Łotwa - Czarnogóra 1:2 (1:1)

sobota, 27 marca

Czarnogóra - Gibraltar (Podgorica, 15.00)

Holandia - Łotwa (Amsterdam, 18.00)

Norwegia - Turcja (Malaga, 18.00)

wtorek, 30 marca

Gibraltar - Holandia (Gibraltar, 20.45)

Czarnogóra - Norwegia (Podgorica, 20.45)

Turcja - Łotwa (Stambuł, 20.45)

GRUPA H

środa, 24 marca

Malta - Rosja 1:3 (0:2)

Cypr - Słowacja 0:0

Słowenia - Chorwacja 1:0 (1:0)

sobota, 27 marca

Rosja - Słowenia (Soczi, 15.00)

Chorwacja - Cypr (Rijeka, 18.00)

Słowacja - Malta (Trnawa, 20.45)

wtorek, 30 marca

Cypr - Słowenia (Nikozja, 18.00)

Słowacja - Rosja (Trnawa, 20.45)

Chorwacja - Malta (Rijeka, 20.45)