To będzie mundial tylko dla bogatych! Koszt wyjazdu do Kataru, by zobaczyć zaledwie jeden mecz reprezentacji, to kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy. Jeśli chcemy wybrać się na całą fazę grupową, trzeba wydać tyle, ile kosztuje niezłe używane auto! Która opcja jest najtańsza oraz ile trzeba zapłacić za katarskie luksusy? Sprawdzamy to z Bartoszem Sawickim - analitykiem Cinkciarz.pl.

Lusail stadium w Katarze / Noushad Thekkayil / PAP/EPA Na koszt wyjazdu do Kataru składają się przede wszystkim: bilety lotnicze, bilety na mecz, nocleg oraz wyżywienie. Koszt biletu lotniczego w dwie strony z Warszawy to około 5,5 tysiąca złotych. Oczywiście przy założeniu, że lecimy bez przesiadek. Lot np. z Berlina jest w porównywalnej cenie - wyjaśnia Bartosz Sawicki. Indywidualny bilet ta mecz fazy grupowej (oczywiście jeśli mieliśmy szczęście i FIFA dała nam okazję do zakupu takiego biletu) kosztuje minimum 350 złotych! Najdroższe wejściówki to wydatek ponad tysiąca złotych za jedno miejsce! Ile trzeba zapłacić za hotel? Ile kosztuje jedzenie w Katarze? Czy lepiej spać w droższym hotelu, czy w tańszym kontenerze na pustyni? O to wszystko eksperta zapytał nasz dziennikarz Paweł Pawłowski: Bartosz Sawicki o kosztach wyjazdu na mundial do Kataru Jakub Rutka / RMF FM Zobacz również: MŚ 2022. Ukraińcy chcą wykluczenia Iranu, FIFA grozi Tunezji

