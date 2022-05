O godzinie 9:00 rozpoczął się obowiązkowy pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystąpiło do niego ok. 290 tys. tegorocznych absolwentów, a także ok. 5480 absolwentów z wcześniejszych lat. Najstarszy z nich urodził się w 1951 roku.

Maturzyści na egzaminie maturalnym z języka polskiego w II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński / PAP

Do 23 maja potrwa pisemna sesja egzaminacyjna. Na początek, tradycyjnie już, abiturienci piszą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Po jego zakończeniu na naszej stronie opublikujemy arkusze, a także propozycje rozwiązań zadań.

Wśród tegorocznych maturzystów są osoby, które zdecydowały się przystąpić do matury po raz pierwszy w życiu, a także takie, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu. Są też osoby, które chcą przystąpić do zdanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik.

Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, najstarszy tegoroczny maturzysta urodził się w 1951 roku - do egzaminu maturalnego przystępuje w wieku 71 lat.

Chęć przystąpienia do polskich egzaminów maturalnych zadeklarowało także 41 abiturientów, obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po ataku Rosji na ten kraj.

Maturzysta - jak w latach ubiegłych - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym.