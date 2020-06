Warszawska policja zajmuje się sprawą możliwego wycieku pytań maturalnych z wczorajszego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Matury rozpoczęły się wczoraj od egzaminu z języka polskiego / Lech Muszyński / PAP

Do wycieku najprawdopodobniej doszło na Podlasiu. Sprawa trafiła do stolicy, ponieważ to komenda Warszawa Śródmieście jest właściwa dla Centralnej Komisji Edukacyjnej. Dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski usłyszał jednak od stołecznych policjantów, że nie wykluczają przekazania sprawy do innego regionu.

CKE czeka na wyniki prac policjantów z decyzją o ewentualnym unieważnieniu matur w niektórych szkołach.





W poniedziałek rano wzrost wyszukiwań frazy "wesele elementy fantastyczne" w Google'u

Wczoraj ok. godz. 6:30 w woj. podlaskim zanotowano wzrost wyszukiwań w Google frazy "wesele elementy fantastyczne". Jak podał na Twitterze profil Emocje w sieci, analizujący nastroje internautów, ok. godz. 7:00 - dokładny temat tegorocznej matury z polskiego na poziomie podstawowym: Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów “Wesela".

Zauważono, że działo się tak tylko w woj. podlaskim. Załączono przy tym wykresy z Google Trends pokazujące zainteresowanie wyszukiwanymi frazami w ujęciu czasowym. Między godz. 7:00 a 9:00 zanotowano też pojedyncze wyszukiwania frazy "Anna Kamieńska".



Jeżeli się okaże, że służby potwierdzą, iż niektórzy uczniowie wcześniej poznali te pytania z egzaminu, to wtedy matura zostanie unieważniona, ale - co ważne - tylko w szkołach tego przecieku. To też jest kwestia zidentyfikowania tych wszystkich osób - mówi RMF FM szef CKE Marcin Smolik. Nie jesteśmy tego w stanie stwierdzić, przekazaliśmy dzisiaj zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i tutaj odpowiednie służby się już będą zajmowały na podstawie tych wszystkich informacji, które przekazaliśmy - mówi Smolik Patrykowi Michalskiemu.

Tej osobie, której udowodni się, że udostępniła uczniom wcześniej pytania, grożą konsekwencje karne.

Publikujemy arkusze zadań i propozycje odpowiedzi z języka polskiego na poziomie podstawowym!

Minister edukacji: Nie będzie unieważnienia matur z polskiego w całym kraju

Sprawę ewentualnego wycieku tematów maturalnych z języka polskiego przekazaliśmy policji; jeżeli dojdzie do unieważnienia egzaminu, to tylko w tych miejscach, gdzie uczniowie mieli wcześniej dostęp do tematów - powiedział w poniedziałek minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Odnosząc się do sprawy w TVP Info, szef MEN oświadczył, że na razie nie wiadomo, czy faktycznie doszło do wycieku tematów. Przekazaliśmy sprawę policji, żeby sprawdziła, czy ten trop to tylko dywagacje w internecie, czy rzeczywiście próba przemycenia tego, co było w arkuszach - stwierdził.



Na pytanie, czy resort rozważa powtórzenie egzaminu, jeśli doniesienia o wycieku by się potwierdziłyby, Piontkowski odpowiedział, że na pewno nie będzie unieważnienia egzaminu w całej Polsce.



Jeżeli w ogóle, to miejscowo, w tych miejscach, gdzie mogła być jakaś grupa maturzystów, która mogła mieć wcześniej dostęp do tematów - oświadczył minister.



Dodał, że powodem do unieważnienia egzaminu nie jest też majowa data, która pojawiła się na arkuszach. Wyjaśnił, że arkusze zostały przygotowane w marcu, zanim wybuchła epidemia i zanim zapadła decyzja o przesunięciu terminu matur z maja na czerwiec.



Matura 2020. W poniedziałek odbył się egzamin z języka polskiego

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części - maturzyści muszą rozwiązać test i napisać własny tekst - rozprawkę albo analizę tekstu poetyckiego.



W tym roku temat rozprawki brzmiał: "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów “Wesela", do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury". Do zinterpretowania był wiersz Anny Kamieńskiej "Daremne".