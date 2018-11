Była Warszawa i Gdańsk, teraz czas na Toruń. Grupa dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu - w ramach całorocznego pakietu edukacyjno-rozrywkowego - odwiedzi dziś toruńskie planetarium oraz Żywe Muzeum Piernika. A wszystko to w ramach akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM.

Cykl comiesięcznych wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi czy wyjść do teatru i kina zaczęliśmy we wrześniu w Warszawie - zabawą w Centrum Nauki Kopernik i wyjątkowym spotkaniem z małżonką Prezydenta RP Agatą Kornhauser-Dudą w Pałacu Prezydenckim.

Za dzieciakami z Inowrocławia wizyta w Warszawie i w Gdańsku

Listopadowa odsłona to Toruń.

Zaczynamy wizytą w Centrum Popularyzacji Kosmosu "Planetarium Toruń". Tam młodzi ludzie z Inowrocławia obejrzą m.in. pokaz "Makrokosmos" oraz wystawę "Geodium".

Makrokosmos - jak opisuje seans toruńskie planetarium - to wirtualna podróż do granic poznawalności Wszechświata. Ekspedycja zaczyna się na powierzchni Ziemi, potem mija sztuczne satelity, planety, gwiazdy, galaktyki.

Projekcje robią niesamowite wrażenie. Niezwykłe, przestrzenne animacje wyświetlane są z projektorów i pokrywają ruchomym obrazem całą kopułę sali. Ponad głowami widzów pojawiają się tysiące gwiazd. Na sztucznym niebie można przedstawić zarówno konfigurację planet na tle zodiaku, układ gwiazdozbiorów, fazy Księżyca czy zaćmienia. Jednym słowem wszystko to, co widoczne jest na niebie prawdziwym.

Opowieść prowadzi narrator, a całości dopełnia muzyka. Seans ogląda się w wygodnych fotelach.

Wycieczka po interaktywnej wystawie

Planetarium w Toruniu

Po projekcji dzieciaki i młodzież z Inowrocławia obejrzą interaktywną wystawę Geodium, poświęconą Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpowiednio oświetlony model kuli ziemskiej. Dzięki grze świateł w łatwy sposób można przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc...

Wokół są interaktywne urządzenia, dzięki którym można samodzielnie eksperymentować. Znajdziemy tam również wybuchający wulkan, lodowiec z zorzami polarnymi, czy makietę cywilizacji człowieka.

Pierniki najsmaczniejsze, bo własnoręcznie robione

Toruń nierozerwalnie kojarzy się z piernikiem

Po emocjonującej wizycie w planetarium spacerkiem dzieci udadzą się do Żywego Muzeum Piernika - pierwszej tego typu interaktywnej placówce w Europie. To dla podopiecznych placówki w Inowrocławiu będzie swoista podróż w czasie.

Do średniowiecza, w którym - pod okiem Mistrza Piernikarskiego i uczonej Wiedźmy Korzennej - poznają wszelkie rytuały związane z wypiekiem piernika. I do początków XX wieku. W manufakturze sprzed 100 lat zobaczą m.in. oryginalne niemieckie maszyny służące do wypieku piernika, zabytkowy piec, kolekcję woskowych form.

Podczas każdej z tych podróży dzieciaki własnoręcznie przygotują ciasto, by później, przy użyciu drewnianych form, wypiec z niego toruńskie specjały. Każdy chętny będzie mógł też ozdobić piernik lukrem.

Jak pierniki, to tylko w Toruniu

Po takiej porcji słodkości, na dzieciaków czekać będzie obiad. Potem powrót do domu.

Mamy nadzieję, że emocje, wrażenia będą równie piękne jak podczas poprzednich wycieczek.

Cyklicznie i różnorodnie

Na wycieczce do Torunia - nie poprzestajemy. W kolejnych miesiącach z pewnością nie zabraknie atrakcji. Różnych atrakcji. Bo - jak podkreśla zastępca dyrektora MOPS w Krakowie Jolanta Chrzanowska, która pomagała nam w przygotowaniu programu - jest bardzo ważna. Podobnie jak cykliczność.

Tego rodzaju programy edukacyjne są bardzo ważne, bo uczą dzieci czegoś nowego. To nie tylko poznawanie nowych miejsc, spotkania z ciekawą osobą, a także kwestie uspołeczniające, to znalezienia się w innej sytuacji niż na co dzień w placówce wychowawczej, w rodzinie zastępczej czy domu - wyjaśnia Jolanta Chrzanowska.

Wystarczy młodym ludziom pokazać, a potem zaszczepić potrzebę wyjścia, zwiedzania. Czym skorupka za młodu nasiąknie - zaznacza z uśmiechem. Te dzieci wyjdą kiedyś z placówki, założą swoje rodziny... będą powielać te zachowania w swoich własnych rodzinach.

Lepsze Jutro z RMF FM. Zaczęliśmy trzy lata temu...

Lepsze Jutro z RMF FM

Cykliczna akcja charytatywna Lepsze Jutro z RMF FM narodziła się w 2015 roku w Szydłowcu . Wybudowaliśmy wówczas dom dla pana Grzegorza, samotnie wychowującego pięcioro dzieci.

Rok później - odmieniliśmy życie setkom maluchów : w czterech miejscach w Polsce (w Dobroszycach na Dolnym Śląsku, w Zagórzu na Podkarpaciu, w Krzczonowicach w Świętokrzyskiem oraz w Olsztynie) dzięki RMF FM powstały place zabaw, strefy edukacyjne na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia.

W 2017 roku wspieraliśmy z kolei szkoły . Pięć placówek (w Kluczborku, Raciechowicach, Bukowinie, Morągu, i Boguszowie-Gorcach) trzymało od nas profesjonalnie wyposażone, supernowoczesne pracownie przedmiotowe!

Pod koniec roku przy wsparciu naszego Radia pan Zbigniew z synem Kamilem z Dębowca wybudowali warsztat stolarski. Teraz pasja stała się dla nich zajęciem, które pomoże utrzymać rodzinę!

W tym roku Lepsze Jutro z RMF FM zrealizowaliśmy w trzech miejscach: w Bogdanówce w Małopolsce , gdzie wyremontowaliśmy poddasze remizy Ochotniczej Staży Pożarnej, w Wieliczce pod Krakowem , gdzie powstał ogród sensoryczny na świeżym powietrzu przy przedszkolu dla niepełnosprawnych dzieci. Z kolei dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu przygotowaliśmy roczny pakiet edukacyjno-zabawowy.