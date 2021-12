Dziennikarze RMF FM dotarli do przejścia w Bruzgach. To tam w hali logistycznej Białorusini umieścili imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy od kilku miesięcy nielegalnie próbują przedostać się do Polski, a potem dalej do Niemiec. Z powodu ich obecności i powtarzanych każdego dnia prób sforsowania zasieków w ponad 180-kilometrowy pasie przy granicy z Białorusią rząd wprowadził stan wyjątkowy. "Na 8-stopniowym mrozie trwa poranna toaleta osób, które tu znalazły schronienie. W kilku beczkowozach dostarczana jest im woda, następnie w kotłach podgrzewana. Służy i do mycia, i do prania. Przed halą ustawiono 20 przenośnych toalet i dwa namioty medyczne" - relacjonowali Krzysztof Zasada i Mateusz Chłystun.

