Jako jedyni przedstawiciele polskich mediów na Białorusi - dziennikarze RMF FM: Krzysztof Zasada i Mateusz Chłystun - od dziś (20 grudnia) relacjonują dla Was wydarzenia z pogranicza białorusko-polskiego. Nasi dwaj specjalni wysłannicy z bliska opiszą to, co dzieje się po drugiej stronie granicy. Ich raporty usłyszycie w Faktach RMF FM, internetowym radiu RMF24, przeczytacie na RMF 24. Śledźcie także nasze media społecznościowe.

