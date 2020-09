Na jednego Polaka przypada w ciągu roku zaledwie 1 mln butelek (1,5 l) wody odnawialnej dostępnej w naszym kraju. Sporą jej ilość, bo nawet 244 tys. takich butelek, niektórzy z nas potrafią zmarnować podczas wykonywania codziennych czynności. Jeśli nie zaczniemy oszczędzać wody, problem jej niedostatku może nas dotknąć już za kilkadziesiąt lat.

Z analiz ONZ wynika, że do 2050 roku co najmniej co czwarta osoba na świecie będzie mieszkać w kraju dotkniętym stałym lub okresowym deficytem wody pitnej. Wody Polskie informują, że w naszym kraju już od kilku lat występuje niedobór wody. Przyczyną tego jest ocieplenie klimatu, nieregularne opady deszczu i najniższa w Europie ilość odnawialnej wody w przeliczeniu na osobę - 1,6 tys. m3/rok. W czasie suszy ta wartość jest mniejsza nawet o 40 %. Taki stan rzeczy szybko się nie poprawi, a marnowanie wody będzie potęgować tylko jego negatywne skutki. Dlatego na stronie rankomat.pl/woda każdy może obliczyć swoje bezpośrednie i pośrednie zużycie wody oraz otrzymać wskazówki, jak je zmniejszyć.

Kalkulator śladu wodnego

Największa w Polsce porównywarka ubezpieczeń i produktów finansowych udostępniła na swojej stronie rankomat.pl/woda specjalny kalkulator. Tym razem zamiast najtańszej oferty, każdy może obliczyć swoje dzienne bezpośrednie i pośrednie zużycie wody, czyli tzw. ślad wodny. Ma on formę quizu, w którym odpowiada się na kolejne pytania dotyczące zużycia wody. Na końcu użytkownik dowie się, jaki jest jego ślad wodny, jak wygląda on w skali kraju, a także uzyska dostęp do trzech artykułów poświęconych tej tematyce oraz suszy w kraju.

W Rankomat od lat pomagamy oszczędzać czas i pieniądze. Dzisiaj chcemy wykorzystać nasze doświadczenie w znajdowaniu najlepszych rozwiązań do realizacji ważnego, ogólnospołecznego celu. Dlatego zachęcamy do skorzystania z naszej nowej porównywarki, dzięki której każdy w kilka minut może dowiedzieć się, ile wody zużywa każdego dnia, a także co może zrobić, żeby korzystać z niej mądrze i oszczędnie. Mamy nadzieję, że nasze działania zainspirują Polaków do zmiany na lepsze, zwłaszcza w obliczu nadchodzących zmian klimatycznych - komentuje Tomasz Masajło Prezes Zarządu Rankomat.

Na wsi czy w mieście - gdzie zużywamy więcej wody?

Wyższy wzrost zużycia wody na jednego mieszkańca zaobserwować można na obszarach wiejskich. W 2018 r. odnotowano tam wzrost o 2,1 m3, a w miastach o 1,1 m3. W 2019 r. na obszarach wiejskich w stosunku do roku poprzedniego zużycie zwiększyło się o 0,6 m3, a w miastach o 0,1 m3. Mimo tych różnic, na przestrzeni lat w miastach notuje się wyższe zużycie wody niż na obszarach wiejskich. W ubiegłym roku mieszkańcy miast zużyli o 13 % więcej wody niż właściciele gospodarstw wiejskich.

Ile wody zużywają Europejczycy?

Średnie dzienne zużycie wody przez jednego mieszkańca Unii Europejskiej wynosi 120 litrów. Wśród krajów, w których mieszkańcy wykorzystują dziennie najwięcej wody, znajdują się: Włochy: 243 l/os., Bułgaria: 191 l/os. i Chorwacja: 182 l/os. Najmniej wody zużywają natomiast mieszkańcy Malty (jedynie 50 litrów dziennie), Litwy (61 l/os.) i Estonii (70 l/os).