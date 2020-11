Polski Alarm Smogowy rozpoczął akcję „Zobacz czym oddychasz”, podczas której trzy mobilne instalacje w formie oddychających płuc pojawią się w sezonie grzewczym w 18 miastach. Podobna akcja została przeprowadzona zeszłej zimy w Małopolsce i Warszawie.

Instalacje pojawią się 18 polskich miastach / Polski Alarm Smogowy /

Jak poinformowali przedstawiciele PAS, kampania rusza w przeddzień Dnia Czystego Powietrza, a jej celem jest zwiększenie świadomości na temat zanieczyszczenia powietrza i zachęta do wymiany starych kotłów i pieców.

Zanieczyszczenia powietrza są bardzo często niewidoczne i tym samym lekceważone. Na naszej instalacji zamontowaliśmy dwumetrowy model ludzkich płuc pokryty białą półprzepuszczalną tkaniną - wyjaśnił rzecznik PAS Piotr Siergiej.

Wentylatory umieszczone z tyłu płuc przepuszczają przez nie powietrze, co sprawia, że płuca "oddychają" Po pewnym czasie na białej materii zaczynają osadzać się zanieczyszczenia powietrza. W podobny sposób zanieczyszczenia trafiają do naszych płuc - dodał przedstawiciel organizacji.

Podobna akcja została przeprowadzona w zeszłym roku w pięciu miejscowościach w województwie małopolskim, a także w Warszawie.

Nasze doświadczenia z poprzedniego roku pokazują, że w ciągu dwóch tygodni pracy instalacji materia pokrywająca płuca staje się ciemnoszara. Dzięki tej instalacji mieszkańcy Polski będą mogli zobaczyć, czym oddychają - wskazał Siergiej.

Płuca z instalacji "oddychają". Po pewnym czasie na białej materii zaczynają osadzać się zanieczyszczenia powietrza / Polski Alarm Smogowy /





Apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Podczas trwającej cztery miesiące kampanii trzy mobilne instalacje pojawią się w 18 małych i średnich miastach na terenie pięciu województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego i pomorskiego.

Jak przypomnieli przedstawiciele PAS, główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest emisja ze spalania węgla i drewna w domowych instalacjach grzewczych. To właśnie te źródła identyfikowane są jako podstawowa przyczyna wysokich stężeń takich zanieczyszczeń jak pyły zawieszone PM10, PM2,5 czy rakotwórczy benzo(a)piren.

Zaapelowali oni do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o znaczną intensyfikację kampanii informacyjnej promującej wymianę najbardziej zanieczyszczających kotłów i pieców, dokończenie zapowiedzianej reformy Programu Czyste Powietrze (wsparcie dla najuboższych gospodarstw domowych i włączenie banków w dystrybucję dotacji) oraz uruchomienie skutecznych instrumentów finansowych dla budynków wielorodzinnych.



W opinii aktywistów Polskiego Alarmu Smogowego tempo wymiany przestarzałych kotłów na węgiel i drewno pozostawia wiele do życzenia.

Rządowy program "Czyste Powietrze", którego celem jest wymiana starych kotłów w 3 milionach domów jednorodzinnych nie działa w założonym tempie. W pierwszych dwóch latach działania programu złożono zaledwie 180 tys. wniosków do programu - to zaledwie 30 proc. planu na te dwa lata. Dodatkowo rząd wciąż nie ma planu na wsparcie wymiany starych pieców w mieszkaniach wielorodzinnych - a to podstawowe źródło zanieczyszczeń w takich miastach jak Wrocław, Bydgoszcz czy Łódź - wskazali.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Międzynarodowa Agencja Energetyczna: W 2025 r. globalna produkcja prądu z OZE prześcignie tę z węgla