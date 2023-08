Aby stawić czoła ogromnym pożarom w Grecji, Unia Europejska wysłała do tego kraju 11 samolotów gaśniczych i 1 helikopter z rezerwy rescEU. Ponadto sześć krajów europejskich wysłało swoich strażaków za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności - informuje Komisja Europejska.

Helikopter strażacki zrzuca wodę podczas gaszenia pożaru w rejonie miejscowości Leptokaria w północnej Grecji. / DIMITRIS ALEXOUDIS / PAP/EPA

Do tej pory w greckim regionie Alexandroupolis spalonych zostało ponad 81 000 hektarów. Jest to największy pożar w UE od 2000 r., kiedy europejski system informacji o pożarach lasów (EFFIS) zaczął rejestrować dane.

Odkąd Grecja uruchomiła unijny Mechanizm Ochrony Ludności po raz drugi tego lata, 20 sierpnia, UE wysłała do tego kraju 11 samolotów strażackich rescEU stacjonujących do tej pory w Chorwacji, na Cyprze, we Francji, w Niemczech, Hiszpanii i Szwecji, 1 helikopter Blackhawk z Czech, 407 strażaków oraz 62 pojazdy z Bułgarii, Cypru, Czech, Francji, Rumunii, Serbii i Słowacji.

Ponadto w ramach unijnego programu map satelitarnych Copernicus udostępniono 20 map dotkniętych kataklizmem obszarów.