We wtorek, mimo siedzenia w domu, nadal nie dajemy się nudzie. Proponujemy stworzenie Pani Rękawiczki, jajeczny eksperyment i zabawę masą solną.

Drugie życie samotnej rękawiczki

Rękawiczka / Marlena Chudzio / RMF FM

Prawie każdy ma w domu jakąś jedną rękawiczkę nie do pary. Spróbujcie dać jej nowe życie i zrobić z niej pacynkę. Wystarczą włosy z nitek, oczy z guzików i koniecznie szeroki uśmiech. Jeśli macie więcej rękawiczek, możecie stworzyć cały teatrzyk.

Masa solna

Masa solna / Marlena Chudzio / RMF FM

Znudziła lub skończyła się wam plastelina? Możecie sami stworzyć masę solną wg prostego przypisu.

Szklanka mąki, pół szklanki soli i poł szklanki wody. Po wyrobieniu powstaje plastyczna masa, którą możecie ubarwić barwnikami jadalnymi lub brokatem. Wasze artystyczne dzieła po pozostawieniu stwardnieją, a jeśli chcecie przyspieszyć ten proces, można włożyć figurki do piekarnika na 60 stopni na 30 minut.

Miękkie jajko

Miękkie jajko / Marlena Chudzio / RMF FM

Jajko włóżcie do naczynia z octem i zostawcie na dobę. Powstanie miękkie jajko z surowym środkiem. Dając je pod światło, możecie obserwować pływające żółtko. Ze starszymi dziećmi to okazja, by porozmawiać o reakcjach chemicznych.

Miękkie jajko Marlena Chudzio /RMF FM

Wąż ze słów

/ Marlena Chudzio / RMF FM

Podczas tej zabawy można wspomóc się obrazkami, albo grać tylko w pamięci. Jedna osoba podaje słowo, druga je powtarza i dodaje kolejne, następna osoba powtarza dwa słowa i dodaje trzecie. Gra trwa do momentu, aż ktoś przerwie lub pomyli kolejność słownego węża. Gra doskonale rozwija słownictwo i pamięć.

Państwa-miasta

/ Marlena Chudzio / RMF FM

Gra dziś nieco zapominana, ale wychowały się na niej pokolenia. Ustalacie kategorie: państwa, miasta, rzeczy, zwierzęta, warzywa i owoce, zawody itd. Na jedną literę jednocześnie wypisujecie odpowiedzi. Za oryginalną odpowiedź są dwa punkty, za zdublowaną z innym uczestnikiem odpowiedź jeden punkt. Za brak odpowiedzi - zero. Wygrywa zdobywca największej liczby punktów.