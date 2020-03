Piątkowe zabawy pozwolą zając maluchy cały weekend. Co powiecie na tresowanie cyrkowego słonia, albo żabi wyścig? Mamy też propozycje dla mniejszych dzieci rocznych lub dwuletnich - to tablica manipulacyjna.

Tablica manipulacyjna

/ Marlena Chudzio / RMF FM



Zadanie które doskonale zajmie dwu, trzylatka, a czasami nawet młodsze dzieci. Szczególnie jeśli uwielbiają majstrować przy zamkach i włączać światło. Jej przygotowanie zajmuje trochę czasu i wymaga zdolności majsterkowicza, ale za to radość malucha - bezcenna. Do kawałka płyty meblowej lub dykty przymocujcie rzeczy, których już nie używacie: stary włącznik, nieczynny domofon, rurki z kanalizacji, zamek błyskawiczny, co wam zbywa w domu. Dzieci trenują w ten sposób sprawność manualną.

Żabi wyścig

Na filmie pokazujemy jak zrobić skaczące żabki z kartki. To nic trudnego, wystarczy kilka ruchów. Mając skocznych zawodników, możecie zorganizować żabi wyścig.

Jak zrobić żabkę z papieru? Marlena Chudzio /RMF24

Kotopies

/ Marlena Chudzio / RMF FM



Namalujcie farbami lub kredkami dwa zwierzątka np. psa i kota. Wytnijcie. Narysujcie osobno oczy, wąsy, nosy i inne detale. Zamieniajcie części ciała różnych zwierzątek. Jak wyglądałby lew z trąbą słonia, a koń z lwią grzywą?

Słoń akrobata

/ Marlena Chudzio / RMF FM



Do wykonania słonia potrzebny jest kawałek sztywnej tektury. Rysujemy słonia, malujemy. Obok rysujemy zakręconą trąbę. Nacinamy głowę słonia i wkładamy w nią trąbę. Z tylu mocujemy zapięcie np. z nitki i taśmy klejącej. Pozostaje wyciąć obręcze i grać.

Zabawy dla najmłodszych: słoń akrobata Marlena Chudzio /RMF FM

Przeplatankowe zwierzątka

/ Marlena Chudzio / RMF FM



To proste zadanie, które jednak zajmie małe rączki na dłuższą chwilę. Potrzebny jest kolorowy lekko sztywny karton, z którego wycinamy dowolne zwierzątko. Spróbujcie na początek przygotować rybkę lub żółwia. Potem w środku zwierzaka nacinamy go w równych odstępach. Teraz potrzebne będą cienkie paski papieru, które będziemy przeplatać tak jakbyśmy tkali tkaninę.