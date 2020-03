W środowych propozycjach zabaw dla dzieci dziś zarówno coś dla tych bardzo ruchliwych, jak i propozycje dla tych, którzy właśnie uczą się czytać. Namawiamy Was by zostać w domu i zadbać zarówno o rozrywkę jak i edukację najmłodszych.

Pociąg do czytania

/ Marlena Chudzio / RMF FM

Pociąg sylabkowy możemy wykonać z filcu lub z papieru. Ważne, by wagony były zbudowane w taki sposób, aby można było w nich umieszczać sylabki. Dziecko odczytuje kolejno jadące wagony i składa wyraz. Może też samodzielnie układać słowa.

Tor przeszkód

/ Marlena Chudzio / RMF FM

Jeśli waszego malucha rozpiera energia, zorganizujcie tor przeszkód. Slalom, podskoki, z piłką lub bez. To jakie wymyślicie przeszkody zależy tylko od tego, co macie w domu i sprawności waszego dziecka.

Gniotek

/ Marlena Chudzio / RMF FM

Potrzebny będzie balon, butelka i jakaś kasza lub mąka. Wsypujemy mąkę do butelki. Lekko nadmuchujemy balon i nawlekamy jego wylot na szyjkę butelki. Przesypujemy proszek do środka. Wypuszczamy powietrze i zawiązujemy. Potem zostaje nam tylko dekoracja naszego gniotka.

Wycinanki

/ Marlena Chudzio / RMF FM

Zabawa znana od bardzo dawna. Kartkę składamy w harmonijkę lub prostokąt. Wycinamy kształty. Dla młodszych dzieci wyzwaniem będzie już samo wycięcie danego kształtu. Możemy mu go narysować. Starsze mogą puścić wodze fantazji i same zaprojektować ażurowe serwetki.

Pokaz mody

/ Marlena Chudzio / RMF FM

Wystarczy otworzyć szafę i wyobraźnię. Z mniejszymi dziećmi w szafie rodziców możecie poszukać przebrań w różne stwory. Ze starszymi to świetna okazja, by się wzajemnie wystylizować i porozmawiać o modzie. Może wasza nastolatka przekona Was do rurek albo czapki z daszkiem.