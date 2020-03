Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu stanu epidemii. Co to oznacza dla Polaków? Jakie dodatkowe ograniczenia możemy napotkać?

W Polsce obowiązuje stan epidemii w związku z koronawirusem / Jakub Kaczmarczyk / PAP





Stan epidemii jest kolejnym stopniem zagrożenia po obowiązującym dotychczas stanie zagrożenia epidemicznego. Wprowadzenie stanu epidemii daje dodatkowe możliwości ochrony. W tym kluczową - wprowadzenia tak zwanych stref zero. Taka strefa to obszar bezpośrednio wokół ogniska wirusa, w którym są dodatkowe ograniczenia i kontrola. Strefami zero mogą być miasta albo całe regiony.

Strefy zero są główną różnicą pomiędzy stanem epidemii a stanem zagrożenia epidemicznego. Możliwymi konsekwencjami wprowadzenia stanu epidemii jest zamknięcie miast.

Po wprowadzeniu stanu epidemii minister zdrowia może zdecydować o: