Wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego ogranicza wiele naszych codziennych aktywności. Czy apele o pozostawanie w domach idą w parze z wizytą u dentysty? Sprawdź, kiedy warto zrezygnować z wizyty i jak taka wizyta wygląda obecnie.

Wizyta u stomatologa może być aktualnie nieco większym problemem, niż dotychczas. Osoby starsze, czy też mające objawy infekcji powinny zastosować się do apelu władz i pozostać w domu.

Kiedy nasza wizyta jest rutynowa, także warto rozważyć przełożenie jej na nieco spokojniejszy termin. Komisja Stomatologiczna NRL w ostatnich dniach zarekomendowała stomatologom ograniczenie wizyt do tych, które są naprawdę niezbędne.

Czasami jednak pilna wizyta u dentysty jest nieunikniona - co wtedy?

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne przygotowało kilka najważniejszych zaleceń dla dentystów. Są to także ważne rady i informacje dla pacjentów. Co musimy wiedzieć?

Stomatolog zwróci uwagę na stan pacjenta i zada dodatkowe pytania. Jeśli zgłosimy się do niego z objawami grypopodobnymi lub poinformujemy, że wróciliśmy z zagranicznej podróży, możemy zostać poinformowani o konieczności przełożenia wizyty. Decyzja ta będzie zależała od dentysty, do którego się udamy.

Inaczej będzie wyglądało także samo przygotowanie do zabiegu. Stomatologów poinstruowano, by jeszcze częściej myli ręce i dezynfekowali powierzchnie w swoich gabinetach. Zanim pacjent usiądzie na fotelu będzie musiał dokładnie wypłukać jamę ustną środkiem antyseptycznym w roztworze ciepłej wody - powyżej 27 stopni.

Podczas zabiegu stomatolog będzie używał maseczki i okularów ochronnych, jako dodatkowego zabezpieczenia - zaleca PTS.

Turystyka medyczna

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zwraca także uwagę na tzw. turystykę medyczną. Chodzi o osoby z zagranicy, które przyjeżdżają do Polski, by wykonać zabieg medyczny - w tym przypadku stomatologiczny. PTS zaleca, by i takie wizyty były odkładane na inny termin.

"W celu zachowania wszelkich środków ostrożności w klinikach i gabinetach stomatologicznych zaleca się przeprowadzenie spotkania instruktażowego dla personelu medycznego, w tym higienistek, asystentek i rejestracji medycznych wykonujących zabiegi stomatologiczne na zlecenie lekarzy stomatologów" - czytamy w komunikacie PTS.