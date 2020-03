Agencja Fitch obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2020 roku do 1,8 proc. Wcześniej szacowano, że wyniesie on 3,3 proc. Z kolei na 2021 rok agencja ocenia, że wzrost PKB w Polsce wyniesie 3,2 proc.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Prognozowany cykliczny spadek wzrostu gospodarczego w Polsce będzie jeszcze głębszy ze względu na pandemię COVID-19, która zmniejszy wydatki konsumentów, inwestycje i wzrost popytu zewnętrznego. Fitch obniżył prognozę wzrostu realnego PKB w Polsce z 3,3 proc. do 1,8 proc., jako odzwierciedlenie oczekiwanego spadku konsumpcji prywatnej do 2,5 proc. (z 3,9 proc. w 2019 r.) i bliskiego neutralnemu wkładowi do PKB handlu zagranicznego. Wzrost wróci do 3,2 proc. w roku 2021, kiedy konsumpcja prywatna i inwestycje odbiją - napisano w raporcie.

Fitch ocenia, że ryzyka dla wzrostu w 2020 roku pozostają w dużej mierze skierowane w dół, biorąc pod uwagę niepewność związaną z czasem trwania epidemii w związku z koronawirusem.

Zdaniem agencji, NBP, po obniżce stóp proc. o 50 pb. w marcu, podwyższy stopy w przyszłym roku wraz z poprawą koniunktury.