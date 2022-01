Nie kończą się problemy w gabinetach lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej z wystawianiem skierowań na testy w kierunku koronawirusa. Jak informują nas słuchacze za pomocą Gorącej Linii RMF FM, dzisiaj, podobnie jak wczoraj, zawiesza się potrzebny do tego system P1. Do punktów pobierania wymazów ustawiły się długie kolejki. Czasami trzeba czekać nawet 4 godziny. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu porządku pilnują żołnierze.

