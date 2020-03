Rząd rozważa czasowe przywrócenie handlu w niedziele - dowiedział się reporter RMF FM Mariusz Piekarski. To jedna z propozycji wchodzących w skład planu wsparcia dla gospodarki, którym zajmie się Rada Gabinetowa.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, rząd chce zaoferować przedsiębiorcom również mikropożyczki. To wsparcie dla mikrofirm zatrudniających do 9 osób. Chodzi o 5 tysięcy złotych na pół roku. Skorzystać z tej opcji ma pół miliona firm.



Odroczone w czasie mają być składki ZUS. Co więcej, firmy starające się o kredyt w tych trudnych czasach mają mieć obliczaną zdolnośc kredytową na koniec ubiegłego roku.



Kolejne rozwiazanie skierowane jest do branży transportowej. Agencja Rozwoju Przemysłu ma przeznaczyć prawie 2 miliardy na refinansowanie rat leasingowych, które mają być odsuniete w czasie.

Rząd zakłada też, że branża turystyczna i transportowa, jeśli ma straty powyżej 50 procent, będzie mogła całą stratę odliczyć w korekcie podatku za 2019 rok. Państwo przejmie też - pod pewnymi warunkami - płacenie nawet połowy pensji pracowników firm w kryzysie na tzw. postojowym.