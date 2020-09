W Sądzie Okręgowym w Ostrołęce zapadł wyrok w sprawie kobiety zarażonej kornawirusem, która wyszła z domu i poszła do pobliskiego sklepu. Sąd skazał Barbarę B. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata oraz grzywnę - poinformowała we wtorek Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Do zdarzenia doszło 23 kwietnia. Barbara B. wiedząc, że jest zarażona wirusem SARS-CoV-2, opuściła miejsce zamieszkania, choć zgodnie z decyzją sanepidu miała obowiązek pozostawania na kwarantannie.



Mieszkając w Wólce Grochowskiej (woj. mazowieckie)i udała się do sklepu spożywczego w Kobylinie.



Ja ustalili śledczy, w tym samym czasie w sklepie przebywało jeszcze siedem innych osób - obsługa i klienci. Prokuratura zarzuciła kobiecie, że sprowadziła niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego i szerzenie się choroby zakaźnej COVID-19, tj. o czyn z art. 165 §1 pkt. 1 k.k.



We wtorek Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce poinformowała, że sąd skazał Barbarę B. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata, grzywnę w wymiarze 125 stawek dziennych po 10 zł każda.



Sąd zaliczył okres tymczasowego aresztowania w liczbie 61 dni, zobowiązał Barbarę B. do informowania sądu o przebiegu próby na piśmie co pół roku i obciążył oskarżoną kosztami i opłatami postępowania w sprawie - podała prokuratura.



Wyrok jest prawomocny.