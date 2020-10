Na Stadionie Narodowym w Warszawie powstaje szpital polowy - ustaliła Wirtualna Polska. Według informacji portalu, prace nadzoruje szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Jak podaje Wirtualna Polska , pierwsze prace na budowie szpitala na Stadionie Narodowym ruszyły już w sobotę. Bierze w nich udział wojsko. Szpital ma mieć początkowo 500 łóżek, a docelowo ich liczba ma być jeszcze większa.

W momencie, kiedy zaczyna w stacjonarnych szpitalach brakować łóżek, będą uruchamiane szpitale polowe. W Agencji Rezerw Materiałowych jest ponad 80 tysięcy łóżek. Będą one sukcesywnie przekazywane kolejnym otwieranym szpitalom polowym - powiedziała Wirtualnej Polsce osoba z otoczenia Kancelarii Premiera.





Na czwartkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski był pytany, czy w związku z szybkim wzrostem zajętych łóżek w szpitalach, planowana jest budowa szpitala polowego dla chorych na Covid-19 w Warszawie lub Krakowie. Zanim zaczniemy budować nowe szpitale, chociaż rzeczywiście nad takimi projektami pracujemy i robimy analizę biznesplanów już konkretnych przedsięwzięć, to pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby bardziej efektywniej wykorzystywać tę infrastrukturę łóżkową, którą mamy. Szczególnie na poziomie powiatowych szpitali, które w tej chwili są tzw. poziomem pierwszym walki z covidem - odparł.



Rozważamy możliwość budowania dodatkowych szpitali - przyznał Niedzielski. Tutaj w pierwszej kolejności jest rozważana oczywiście Małopolska i województwo mazowieckie. Mamy pewną inicjatywę, która jest już realizowana na poziomie koncepcyjnym przez Wojskowy Instytut Medyczny i tam rozważane jest właśnie zagadnienie budowy szpitala, tzw. modułowego - mówił.





Niezależnie od tego będziemy chcieli również z ministrem obrony narodowej przeanalizować możliwość budowania, czy powoływania przy szpitalach wojskowych tzw. szpitali polowych, które będą mogły poszerzyć ofertę przede wszystkim w zakresie intensywnej terapii, bo w najczarniejszych, najgorszych scenariuszach, to będzie najważniejszy element, z którym będziemy musieli się zmierzyć - dodał szef resortu zdrowia.

O przedstawienie planów budowy szpitali polowych apelowało do rządu Polskie Stronnictwo Ludowe.

Oczekujemy od rządu przedstawienia w ciągu najbliższych 48 godzin planu budowy szpitali polowych. To mogą być sale gimnastyczne, to mogą być areny sportowe, to mogą być kontenerowce, które w ciągu kilku dni jesteśmy w stanie ustawić i przygotować oddziały dla różnych chorób - mówił w piątek lider tej partii Władysław Kosiniak-Kamysz.