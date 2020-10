Nie żyje były senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Kogut. Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, zmarł w szpitalu w małopolskich Gorlicach. Był zakażony koronawirusem.

Stanisław Kogut / Jakub Kamiński / PAP

Stanisław Kogut urodził się 29 października 1953 r. w Białce Niżnej w Małopolsce. Był absolwentem Średniego Studium Zawodowego o profilu mechanicznym. Od 1974 r. pracował w Polskich Kolejach Państwowych. W latach 1989-92 był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" węzła PKP Stróże. W latach 1992-98 pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Sekcji Kolejarzy tego związku w Krakowie, a następnie, do 2005 r., był przewodniczącym Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Warszawie.

W latach 1990-1998 był radnym Rady Gminy Grybów, a w latach 1998-2005 - radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego.

W 1998 r. Stanisław Kogut zainicjował powołanie Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.

Stanisław Kogut był senatorem VI, VII, VIII i IX kadencji.



W styczniu 2018 r. senator Stanisław Kogut usłyszał zarzuty korupcyjne. Według prokuratury, Kogut miał wywrzeć wpływ na wydanie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, które dotyczyło wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego hotelu Cracovia i kina Kijów w Krakowie. W zamian za to - jak podawała Prokuratura Krajowa - "senator miał przyjąć obietnicę udzielenia mu korzyści majątkowej znacznej wartości w kwocie miliona złotych", przy czym połowa tych pieniędzy "została przyjęta w formie darowizny wpłaconej na rzecz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, w której senator pełnił funkcję prezesa zarządu".

Prokuratura zarzucała też Kogutowi, że przyjął korzyść majątkową o wartości co najmniej 170 tysięcy złotych w zamian za wywarcie wpływu na prezesa zarządu i członków zarządu PKP SA w zakresie podjęcia decyzji dotyczącej jednej z umów zawartych pomiędzy PKP a innym podmiotem gospodarczym, na mocy której "krakowska firma miała otrzymać 4 miliony 400 tysięcy złotych jako udział w kosztach prowadzonej inwestycji rozbudowy dworca autobusowego w Krakowie".



Trzeci zarzut dotyczył "pośrednictwa przy załatwianiu sprawy penitencjarnej skazanego za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą". Według prokuratury, Kogut miał pośredniczyć w zamianie sposobu odbywania kary przez skazanego na lżejszy system półotwarty, za co miał otrzymać korzyść majątkową o wartości co najmniej 24 tysięcy złotych - chodziło o wyposażenie w oświetlenie obiektów sportowych należących do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.