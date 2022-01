Będzie więcej pracowników odbierających telefony na całodobowej infolinii sanepidu. Tak deklaruje w rozmowie z naszym dziennikarzem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To reakcja na sygnały od Was, że macie ogromny problem z dodzwonieniem się do sanepidu, na przykład w sprawie kwarantanny.

