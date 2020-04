"Od 20 kwietnia przystępujemy do nowego etapu - stopniowego zdejmowania obostrzeń" - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przedstawił najważniejsze założenia stopniowego odmrożenia gospodarki. Zniesienie obostrzeń będzie obowiązywać od poniedziałku. "Zasłaniać twarz w miejscach publicznych. Dezynfekować ręce i powierzchnie. Zachowywać dystans. Przebywać na kwarantannie lub w izolacji. Ochrona osób najsłabszych, chorych, starszych. To te zasady, z którymi musimy się nauczyć żyć" - zwrócił uwagę minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Poprzez nasze działania i obostrzenia kupujemy sobie czas i powodujemy, że wiele osób może uratować swoje życie. Dzięki temu mamy czas na dostosowanie służby zdrowia i kupowanie sprzętu - powiedział Morawiecki. Widzimy, że polskie społeczeństwo dobrze reaguje na obowiązek kwarantanny i na te obostrzenia. Jesteśmy przekonani, że kilka z nich możemy poluzować w racjonalny sposób. Walka z koronawirusem dziś się nie kończy, ale przechodzimy do kontrofensywy - stwierdził.

Szef rządu dodał, że od 20 kwietnia zostaną otwarte lasy. Więcej osób będzie mogło też wejść do sklepów i kościołów. W sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych będą mogły przebywać 4 osoby na stanowisko kasowe. W większych sklepach 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. W kościołach będzie mogła przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni świątyni.



Wyjątkiem od noszenia maseczek będą rolnicy - tam dystans jest z natury większy i przy tej pracy jest ważne, żeby ten wyjątek zastosować - zwrócił uwagę premier.



Minister Zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że przez najbliższy czas będziemy musieli żyć z ograniczeniami związanymi z epidemią. Ten plan nie ma konkretnych dat. Nasi sąsiedzi podawali różne daty. My ich świadomie nie podajemy, bo jest to zależne od liczby zachorowań - zwrócił uwagę Szumowski. Zasłaniać twarz w miejscach publicznych. Dezynfekować ręce i powierzchnie. Zachowywać dystans. Przebywać na kwarantannie lub w izolacji. Ochrona osób najsłabszych, chorych, starszych. To te zasady, z którymi musimy się nauczyć żyć - powiedział.

Dzieci powyżej 13. roku życia będą mogły się same przemieszczać

W ramach nowej rzeczywistości gospodarczej chcemy zaproponować dzisiaj nowe reguły. Zasada trzech I - Izolacja, Identyfikacja i Informatyzacja - poinformował Morawiecki.



Jak podała Kancelaria Premiera, z ograniczenia przemieszczania się bez dorosłego wyłączone będą osoby powyżej 13. roku życia. Dzieci poniżej tego wieku cały czas będą musiały przebywać w przestrzeni publicznej z osobą dorosłą.



Znajdujemy się w zupełnie nowej rzeczywistości, która niestety przez dłuższy czas będzie z nami i musimy się nauczyć w niej żyć. Za nami trudny czas wyrzeczeń, ale przed nami trudny czas walki z koronawirusem w ramach obostrzeń, które chcemy łagodzić - powiedział Szumowski.

Szumowski stwierdził, że jest potrzebne otwarcie gospodarki, aby służba zdrowia miała pieniądze na leczenie też innych chorób. Medycyna jest związana z finansami na całym świecie. Dlatego w perspektywie roku czy półtora nie możemy pozwolić sobie na całkowitą izolację w tak długim czasie. Musimy wprowadzić zasady konkretnego funkcjonowania - zwrócił uwagę Szumowski.